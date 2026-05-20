TSE confirma cancelación del Partido de Avanzada Nacional (PAN)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este miércoles 20 de mayo, la cancelación del partido político Partido de Avanzada Nacional (PAN).
El Pleno de Magistrados resolvió rechazar in limine el recurso de apelación interpuesto por el partido político PAN, en contra de la resolución de cancelación emitida por el Registro de Ciudadanos.
Con lo resuelto se mantiene la decisión del 15 de abril de 2026, del Registro de Ciudadanos, en la que resolvió cancelar a la referida organización política con fundamento y en cumplimiento del artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El Registro de Ciudadanos del TSE resolvió la cancelación del partido PAN, dejándolo fuera del escenario político de cara a futuros procesos electorales.
De acuerdo con la normativa vigente, la cancelación procede debido a que en las elecciones de 2023 la agrupación no postuló candidato presidencial ni obtuvo representación en el Congreso de la República.
Esta situación conlleva una cancelación obligatoria conforme a la ley electoral, lo que impide su participación en el proceso electoral previsto para 2027.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*