 Capturan a extraditable por narcotráfico en Sacatepéquez
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Capturan a extraditable por narcotráfico en Sacatepéquez

La captura del extraditable número 25 se realizó en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

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Eddie Waldemar Pineda Velásquez, Foto PNC
Eddie Waldemar Pineda Velásquez / FOTO: Foto PNC

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron este miércoles 20 de mayo, la captura del extraditable número 25 por delitos vinculados al narcotráfico.

En un operativo de policías antinarcóticos de la SGAIA, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, fue capturado Eddie Waldemar Pineda Velázquez, de 48 años, en cumplimiento a una orden de captura con fines de Extradición hacia los Estados Unidos de fecha 20 de mayo de 2026, por delito relacionados al narcotráfico.

Pineda Velázquez es sindicado de Se le sindica de los delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a EE. UU.

Fabricar y distribuir cinco kilogramos de Cocaína con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a EE. UU.

Además durante el operativo se le incautó dos teléfonos celulares, una camioneta P-525LMT y también registra un antecedente por hurto del año 2023.

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