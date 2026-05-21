Colisiones y fallas vehiculares que afectan el tránsito

Una situación complicada para la circulación vehicular se observa este jueves, 21 de mayo, en diferentes sectores de la Ciudad de Guatemala y Villa Nueva como consecuencia de accidentes de tránsito y la presencia de vehículos con fallas en la vía pública.
De acuerdo con información de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, en la 3ª calle y 9ª avenida, zona 1, se encuentra un vehículo con desperfectos mecánicos, el cual obstaculiza parcialmente el paso.
"Nuestros agentes brindan apoyo y regulación para mantener circulación ordenada en el sector. Mientras tanto, trabajamos para mejorar la movilidad del sector", informó la institución.
Por aparte, se indicó que un bus extraurbano con desperfectos mecánicos se quedó detenido sobre uno de los carriles en el bulevar Lourdes 00-50, zona 5, donde se realizan las gestiones para poder retirar el obstáculo.
Incidentes en Villa Nueva
La PMT de Villa Nueva dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo perdió el control del volante y esto generó que saliera de la carretera y colisionara. El automóvil quedó empotrado en la Ciudad Real, zona 12, en el sentido hacia el sur.
Los agentes de la institución mantienen acciones para regular el paso en el sector. Mientras tanto, hacen las coordinaciones con la Policía Nacional Civil para el seguimiento del caso.
Por aparte, se indicó que un motorista derrapó en Ciudad Real, zona 12, por lo que hay presencia de una unidad de Bomberos Voluntarios en el área para atender al afectado.
La seguridad vial es fundamental para proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones. Respetar las señales de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad y evitar distracciones al conducir son acciones esenciales para prevenir accidentes.
Además, las autoridades han reiterado la importancia de promover una cultura de responsabilidad y respeto en las vías públicas, ya que el cumplimiento de las normas de tránsito contribuye a una convivencia más segura y ordenada para todos.