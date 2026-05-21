 Zamora denuncia a Giammattei, Porras, fiscales y jueces
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Zamora presenta denuncias contra Giammattei, Porras, fiscales y jueces

"Es muy sólido lo que estamos planteando", expresó el periodista José Rubén Zamora al acudir a la sede del Ministerio Público.

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El periodista José Rubén Zamora denunció ante el Ministerio Público (MP) al expresidente de la república, Alejandro Giammattei; la exfiscal general, Consuelo Porras; el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; fiscales y jueces, entre otras personas, por considerar que han incurrido en acciones ilícitas.

El comunicador, que se encuentra en libertad bajo medidas sustitutivas, acudió este jueves 21 de mayo a la sede central del ente investigador, ubicada en el barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, en compañía de su equipo legal para plantear la querella por la posible comisión de una serie de delitos.

De acuerdo con la información que brindó tras salir de la sede de la fiscalía, el expediente que fue puesto a disposición de esa entidad se trabajó "con rigor" y "mucha solidez", por lo que espera tener resultados positivos en el seguimiento de las investigaciones y que, eventualmente, se puedan tener incluso condenas contra los señalados.

"Está la denuncia orientada a pedir que sean investigados y perseguidos, y espero yo que reciban su dosis importante de justicia: Alejandro Giammattei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, Leonor Morales. También los jueces Jimi Bremer y (Fredy) Orellana Letona", dijo. Sobre este último, agregó que más que un togado parece "de la inquisición". De igual forma, compartió que la denuncia alcanza a "un par de personas" que representan la Fundación contra el Terrorismo, por considerar que con su actuar han hecho "tanto daño" a los guatemaltecos.

"Tengo mucha fe. Es muy sólido lo que estamos planteando. Básicamente lo que estamos pidiendo, o más que pedir, es plantear líneas de investigación que faciliten la muy fácil conclusión de en qué delitos incurrieron. Para los civiles, sería una batería de delitos, y para quienes son parte del Estado, una batería más amplia de imputaciones", añadió Zamora.

"Espero justicia. Pienso que la solidez de las imputaciones es categórica y creo que tenemos la posibilidad de ver que la justicia es pareja para todos y no para un grupo de gente poderosa. Tengo mucha fe de que vamos a alcanzar resultados concretos y, en este caso, condenas a las personas involucradas", señaló también el periodista.

Agradece acompañamiento en el proceso en su contra

Tras exponer sus argumentos a periodistas en las afueras del MP, Zamora aprovechó el momento para agradecer a la ciudadanía en general y a la prensa nacional e internacional por darle seguimiento a su caso y por las expresiones de respaldo. Compartió que, a pesar de los momentos complicados que ha vivido en los más de tres años en los que ha estado siguiendo esta lucha legal para defender su inocencia, la solidaridad ha estado presente y eso lo ha fortalecido.

"Cuando fui a audiencias la gente fue muy generosa conmigo. Me daban gaseosas, galletas, dinero. Realmente, el guatemalteco es sensible y solidario. Lo que más aprendí en este período tan duro es que no importa lo poderosa que sea la tormenta, el huracán o el alfaque, todo se termina. Todo finaliza. Y quizá en lugar de pelear cuando es imposible hay que aprender a sobrevivir y esperar el momento en que venga la calma y, con serenidad, venir a buscar justicia", expresó.

Finalmente, el periodista que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su labor al exponer casos de corrupción y una variedad de temas detalló que seguirá luchando con paciencia, pues busca sentar precedentes. "No por razones personales, sino para tratar de poner un grano de arena en que se erradique la corrupción e impunidad en Guatemala", concluyó.

El periodista José Rubén Zamora denunció ante el Ministerio Público a exfiscales y jueces. | Omar Solís/EU

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El periodista José Rubén Zamora denunció ante el Ministerio Público a exfiscales y jueces. / Omar Solís/EU

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El periodista José Rubén Zamora denunció ante el Ministerio Público a exfiscales y jueces. / Omar Solís/EU

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El periodista José Rubén Zamora denunció ante el Ministerio Público a exfiscales y jueces. / Omar Solís/EU

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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