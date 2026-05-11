Zamora alerta sobre posible nueva orden de captura

El periodista José Rubén Zamora denunció en su cuenta oficial de la red social X que el Ministerio Público (MP) pretende promover una nueva orden de captura en su contra por publicaciones periodísticas de 2021 relacionadas con el caso "la alfombra mágica".
Zamora aseguró que la acción constituye una "criminalización contra el ejercicio del periodismo" y sostuvo que los delitos señalados por el ente investigador no son aplicables a la labor periodística.
El referido caso surgió en 2021, cuando se conoció sobre la supuesta entrega de una alfombra con dinero en la casa del entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
Supuesta entrega de dinero
Una publicación del New York Times detalló que en junio de ese año, un testigo le dijo al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, que había acudido a la residencia del exgobernante y había entregado una "alfombra enrollada llena de dinero".
En la publicación de la nota en el medio internacional, se detallaba que la supuesta entrega de dinero estaría relacionada con negocios vinculados con una portuaria en el país.
El Gobierno, en ese entonces, rechazó los señalamientos contra el exmandatario Giammattei y detalló que la única información que tenía al respecto eran las declaraciones que un exfiscal de la FECI había brindado a medios de comunicación, aunque "sin evidencia".
Además, se indicó que llamaba la atención de que se había variado la información, pues argumentó que primero se dijo que se podría relacionar a la adquisición de vacunas Sputnik V y después se cambió a un supuesto proyecto portuario.
En tanto, el Ministerio Público se había limitado a indicar que no contaba con información sobre el tema porque el exfiscal no notificó acerca de esos indicios y tampoco existía documentación relacionada. Pero con el paso de los meses, mientras el tema ocupaba cada vez más los titulares en el país y el extranjero, anunció que se iniciaría una investigación al respecto.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7