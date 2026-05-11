 Zamora alerta sobre posible nueva orden de captura
Nacionales

Zamora advierte sobre posible nueva orden de captura en su contra

El MP aparentemente buscaría una nueva orden de captura contra José Rubén Zamora por publicaciones realizadas por el caso "alfombra mágica", advirtió el periodista.

Compartir:
-
periodista-jose-ruben-zamora-audiencia-emisoras-unidas2 / FOTO:

El periodista José Rubén Zamora denunció en su cuenta oficial de la red social X que el Ministerio Público (MP) pretende promover una nueva orden de captura en su contra por publicaciones periodísticas de 2021 relacionadas con el caso "la alfombra mágica".

Zamora aseguró que la acción constituye una "criminalización contra el ejercicio del periodismo" y sostuvo que los delitos señalados por el ente investigador no son aplicables a la labor periodística.

El referido caso surgió en 2021, cuando se conoció sobre la supuesta entrega de una alfombra con dinero en la casa del entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Supuesta entrega de dinero

Una publicación del New York Times detalló que en junio de ese año, un testigo le dijo al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, que había acudido a la residencia del exgobernante y había entregado una "alfombra enrollada llena de dinero".

En la publicación de la nota en el medio internacional, se detallaba que la supuesta entrega de dinero estaría relacionada con negocios vinculados con una portuaria en el país.

El Gobierno, en ese entonces, rechazó los señalamientos contra el exmandatario Giammattei y detalló que la única información que tenía al respecto eran las declaraciones que un exfiscal de la FECI había brindado a medios de comunicación, aunque "sin evidencia".

Aplazan un mes la audiencia contra el periodista José Rubén Zamora

“Este caso fue fabricado de una manera tan ridícula que, en cuanto hagamos la presentación, seguramente se va a desmoronar”, expresó Zamora en Tribunales.

Además, se indicó que llamaba la atención de que se había variado la información, pues argumentó que primero se dijo que se podría relacionar a la adquisición de vacunas Sputnik V y después se cambió a un supuesto proyecto portuario.

En tanto, el Ministerio Público se había limitado a indicar que no contaba con información sobre el tema porque el exfiscal no notificó acerca de esos indicios y tampoco existía documentación relacionada. Pero con el paso de los meses, mientras el tema ocupaba cada vez más los titulares en el país y el extranjero, anunció que se iniciaría una investigación al respecto.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventivat
Nacionales

Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventiva

10:19 AM, Mayo 11
Zamora advierte sobre posible nueva orden de captura en su contrat
Nacionales

Zamora advierte sobre posible nueva orden de captura en su contra

09:19 AM, Mayo 11
Elección de rector: Salas aceptan para trámite acciones de amparo contra el CSUt
Nacionales

Elección de rector: Salas aceptan para trámite acciones de amparo contra el CSU

10:50 AM, Mayo 11
Tres bebés de menos de 7 meses mueren por sarampión: Salud detalla casos t
Nacionales

Tres bebés de menos de 7 meses mueren por sarampión: Salud detalla casos

10:52 AM, Mayo 11
Mundial 2026: comienza la cuenta regresiva para el torneot
Universo Futbol

Mundial 2026: comienza la cuenta regresiva para el torneo

07:37 PM, Mayo 10

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos