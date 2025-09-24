 Trump demanda a ABC por regreso de Jimmy Kimmel
Farándula

Donald Trump enfurece y asegura demanda contra ABC por regreso de Jimmy Kimmel

El mandatario estadounidense reaccionó a través de sus redes sociales y amenazó con tomar acciones legales.

Trump y Kimmel, Instagram
Trump y Kimmel / FOTO: Instagram

Con una masiva ovación, Jimmy Kimmel volvía a aparecer en la pequeña pantalla con un mensaje claro y contundente: "No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".

Jimmy Kimmel atacó directamente al presidente Donald Trump el martes, intentando al mismo tiempo suavizar la tensión tras sus comentarios sobre la reacción republicana al asesinato de Charlie Kirk.

"Entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven", dijo el reconocido comediante con la voz entrecortada durante su monólogo inicial. "No creo que tenga nada de gracioso".

Y añadió: "Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de quien... obviamente era un individuo profundamente perturbado. Eso era justo lo contrario de lo que intentaba plantear".

Jimmy Kimmel fue claro al señalar que el gobierno de Trump "intentó coaccionar a las filiales que gestionan nuestro programa, en las ciudades donde viven, para que lo sacaran del aire".

"Eso no es legal. Eso no es estadounidense, es antiestadounidense y es muy peligroso", advirtió el comediante.

Jimmy Kimmel - Instagram

Arremete contra ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la noche del martes el regreso del programa del humorista Jimmy Kimmel, quien al reaparecer  en la pantalla chica dijo que el magnate republicano "no aguanta las bromas".

En un mensaje en su red social, Trump acusó a la cadena ABC de "favorecer 99% a la BASURA demócrata" y aseveró que Kimmel es "otro brazo del DNC", en referencia al Comité Nacional Demócrata.

"No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado! Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se ha ido, y su ‘talento’ nunca estuvo ahí", publicó el republicano en su red social Truth Social.

"Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Esto suena aún más lucrativo. ¡Son unos verdaderos perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra en sus bajos índices de audiencia", añadió Trump.  

Luego de la elección de Trump el año pasado, la cadena ABC optó por pagar 16 millones de dólares para resolver una demanda por difamación que le interpuso el entonces candidato republicano.

