 Sorteo del Mundial 2026 será en Centro Kennedy de Washington
Deportes

Presidente Donald Trump revela detalles del sorteo del Mundial 2026

El presidente estadounidense realizó el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su Gobierno.

Compartir:
Donald Trump anuncia sede para el sortero de la fase de grupos del Mundial 2026
Donald Trump anuncia sede para el sortero de la fase de grupos del Mundial 2026 / FOTO: Captura de video de EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Futbol que se celebrará en su país y en México y Canadá en 2026 tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

Trump realizó el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su Gobierno como el vicepresidente, JD Vance, o la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Mundial, que se celebrará en 16 ciudades de los tres países mencionados entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, será el mayor de la historia al contar con 48 equipos participantes, 16 más que en las ediciones celebradas entre 2022 y 1998.

"Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación", dijo Trump con respecto al sorteo que se celebrará en el reconocido recinto de la capital estadounidense.

Sorteo en el Centro Kennedy

Antes del acto, el propio Trump visitó el Centro Kennedy para ver de primera mano las obras de reacondicionamiento que está ejecutando su Administración sobre las instalaciones.

"La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va brindar un arranque fenomenal", aseguró el mandatario quien subrayó que el Mundial de Fútbol es algo "muy grande" o "como organizar varios Super Bowl en poco tiempo".

Durante el acto, Infantino le entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, afirmando que es un trofeo que solo suelen tocar los "ganadores" como él y como Leo Messi, quien dijo fue el último en tener ese trofeo entre las manos

"Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar", le dijo Infantino a Trump, que preguntó si se lo podía quedar y sugirió que la mantendrá en el Despacho Oval hasta que se celebre el Mundial, algo que ya hizo con el trofeo del Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos este verano.

*Información EFE.

En Portada

Motines son reacción de pandillas ante proceso de retomar control en cárceles, según Arévalot
Nacionales

Motines son reacción de pandillas ante proceso de retomar control en cárceles, según Arévalo

10:43 AM, Ago 22
El Inter Miami vuelve a la MLS sin Lionel Messi t
Deportes

El Inter Miami vuelve a la MLS sin Lionel Messi

10:45 AM, Ago 22
MP investiga posibles anomalías en compra de uniformes para Gobernaciónt
Nacionales

MP investiga posibles anomalías en compra de uniformes para Gobernación

12:14 PM, Ago 22
Continúa búsqueda de menor arrastrado por río en Chiquimula t
Nacionales

Continúa búsqueda de menor arrastrado por río en Chiquimula

12:31 PM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos