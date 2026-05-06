Norte del país registrará hasta 40 grados

El calor intenso marcará la jornada de este jueves 7 de mayo de 2026, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados Celsius en diferentes regiones de Guatemala. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un pronóstico que prevé un ambiente cálido en gran parte del país, concentrando las temperaturas más elevadas en el norte.
Las zonas del norte experimentarán el mayor repunte térmico con valores mínimos de 22 grados y máximas que rondarán los 40 grados Celsius, lo que obliga a extremar medidas de protección frente a la exposición solar.
Los Valles de Oriente reportarán también temperaturas elevadas, con mínimos de 21 grados y registros máximos de hasta 38 grados. En tanto, el Caribe verá variar sus temperaturas entre 23 y 36 grados, mientras que en la Bocacosta y la zona del Pacífico, el termómetro podría alcanzar los 34 grados como máximo.
La Franja Transversal del Norte tendrá temperaturas más moderadas, con cifras que oscilarán entre los 14 y 32 grados, manteniendo un clima cálido pero menos extremo en comparación con otras áreas.
Altiplano y Occidente
Occidente y el Altiplano Central permanecerán como los sectores más frescos del territorio nacional. En estas áreas, las mínimas podrían bajar a 14 grados y 16 grados respectivamente, mientras que las máximas no superarán los 30 grados, aportando cierta sensación de alivio en medio de la ola de calor.
Recomendaciones
Ante este panorama climático, las autoridades recomendaron a la población permanecer hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar suficiente protección solar y prestar especial atención a grupos vulnerables. Niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas deben recibir cuidados adicionales para prevenir complicaciones de salud relacionadas con las altas temperaturas.
- Beber agua con frecuencia durante el día
- Evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor radiación
- Usar ropa ligera y de colores claros
- Permanecer en lugares ventilados siempre que sea posible
El Insivumeh recomienda adoptar todas las medidas preventivas disponibles para resguardar la salud y la seguridad durante la presente onda de calor.