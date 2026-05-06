 CC denuncia amenazas y agresiones contra la magistrada presidente y magistrados
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CC denuncia amenazas y agresiones contra la magistrada presidente y magistrados

La Corte de Constitucionalidad rechazó las acciones que pretendan atentar contra los principios que aseguran el ejercicio libre e independiente.

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Anabella Morfín asumió la presidencia de la CC, tras ser designada como magistrada titular por el presidente Bernardo Arévalo., Omar Solís.
Anabella Morfín asumió la presidencia de la CC, tras ser designada como magistrada titular por el presidente Bernardo Arévalo. / FOTO: Omar Solís.

La Corte de Constitucionalidad (CC) a través de un comunicado publicado la noche de este miércoles 6 de mayo, denunció que durante los últimos días, se ha advertido con profunda preocupación el hecho de que se han realizado diversas amenazas y agresiones contra la Magistrada Presidente de dicha Corte, Anabella Morfín, y otros magistrados. 

"Se rechazan enérgicamente todas las acciones que pretendan atentar contra los principios que aseguran el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional, y se hace un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos y privados para conducirse dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático, repudiando cualquier forma de violencia o intimidación.", indicó la alta corte a través de un comunicado.

La Corte de Constitucionalidad también reafirmó su compromiso de velar por el orden constitucional ejerciendo las funciones que le son propias y ajustándose a lo previsto en la ley.

Gestión objetiva e independiente

Durante el acto solemne, de toma de posesión de Annabella Morfín como presidente de la Corte de Constitucionalidad. La magistrada mencionó en su disertación que se observará en todo momento los valores y principios contenidos en la Constitución Política de la República, a la vez que enfatizó su compromiso con el desarrollo de una gestión independiente.

"Es para mí un verdadero honor asumir la presidencia de la CC. Lo realizo plenamente convencida de la alta responsabilidad que ello implica y con la firme convicción de ejercer este cargo con la determinación de velar por el respeto de la supremacía del orden constitucional, el cumplimiento de los principios y valores que establece la Constitución, de imparcialidad, objetividad e independencia que deben fundamentar el actuar de todo juzgador, lo que constituye un importante reto, particularmente en una coyuntura en la que la institucionalidad del Estado se encuentra atravesando una crisis de credibilidad y confianza que ha incidido en su debilitamiento", dijo.

La togada expuso que, en un estado constitucional de derecho, la Constitución como norma suprema organiza el poder público y reconoce los derechos humanos de sus habitantes, estableciendo para su adecuado el funcionamiento de distintos principios, dentro de los cuales cobra especial relevancia el de supremacía constitucional.

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