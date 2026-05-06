 Sudáfrica confirma cepa de hantavirus transmisible entre humanos
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Sudáfrica confirma cepa de hantavirus transmisible entre humanos

La cepa Andes fue la causa de la infección en los dos casos analizados en su territorio.

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Casos de hantavirus, EFE
Casos de hantavirus / FOTO: EFE

Sudáfrica confirmó este miércoles que dos de los casos del brote de hantavirus detectado en un crucero que viajó desde Argentina hasta Cabo Verde pertenecen a la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, tal como reveló también un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según un informe presentado por el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi, ante la Comisión de Sanidad del Parlamento, al que tuvo acceso EFE, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) del país confirmó que la cepa Andes fue la causa de la infección en los dos casos analizados en su territorio.

"Esta es la única cepa que se sabe que causa transmisión de personas a personas, pero dicha transmisión es muy rara y, como se mencionó anteriormente, solo ocurre por contacto muy cercano", destacó el informe.

"El rastreo de contactos continúa" y "los contactos serán monitoreados hasta que el periodo de incubación haya transcurrido", añadió.

Entre las dos personas en las que se ha confirmado la cepa Andes está la segunda fallecida, una mujer neerlandesa de 69 años que murió en un hospital de Johannesburgo tras desmayarse en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de esa ciudad sudafricana, cuando intentaba regresar a su país tras la muerte previa a bordo del crucero de su marido, la primera víctima.

También fue identificada esta variante en el ciudadano británico que permanece ingresado en un centro médico de Johannesburgo, adonde fue trasladado tras enfermar mientras el buque viajaba desde la isla de Santa Elena a la isla de Ascensión, ambas británicas y en el Atlántico sur.

Esta información fue también confirmada este miércoles por el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), algo que fue posible mediante una prueba PCR a una persona que había estado a bordo del navío.

El crucero MV Hondius zarpó el pasado 1 de abril desde Argentina y está fondeado frente a Praia, capital de Cabo Verde, cuyo Gobierno confirmó la noche del martes que la evacuación aérea de las tres personas que presentaron síntomas y siguen a bordo se produciría "en las próximas horas".

La OMS, sin embargo, expresó dudas sobre una de las tres personas que deben ser evacuadas del buque, que, después de presentar un poco de fiebre, se ha recuperado y ahora se encuentra totalmente asintomático.

El número de casos se elevó este miércoles a ocho (tres de ellos confirmados en laboratorio) después de que las autoridades de Suiza informaran sobre la hospitalización de un hombre que viajó como pasajero en el barco.

El hantavirus suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

*Con información de EFE

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