Argentina busca igualar marca de Italia y Brasil

Los argentinos llegan a la cita 2026 con un claro objetivo, retener el título mundial logrado en Catar 2022.

Se han celebrado 22 Copa de la FIFA a lo largo de 96 años, y los aficionados están a la puerta de observar la edición 23, la cual comenzará el próximo 11 de junio en México, estadio Azteca, y, además, se celebrarán partidos en Estados Unidos, como sede principal, y unos cuantos partidos en Canadá. Argentina llegará como la campeona mundial defensora y buscará un hito que solamente Italia y Brasil han logrado: un bicampeonato.

Italia, bicampeón mundial

El primer bicampeonato de la historia lo escribió la selección de Italia en una época donde la política tuvo mucho que ver en las organizaciones y algunas decisiones que favorecieron a ciertas selecciones.

En la segunda edición de las Copas FIFA, el Mundial de Italia 1934, la "Azzurra" logró su primer campeonato del mundo gracias a las genialidades y liderazgo de jugadores que hoy son historia como: Giampiero Combi, Giuseppe Meazza, Enrique Guaita, Raimundo Orsi y Ángel Schiavio. En la final, se impusieron a Checoslovaquia (2-1 -prórroga-).

Luego vino Francia 1938, donde los italianos nuevamente defendieron con gallardía el título logrado cuatro años atrás. Esta vez, los europeos fueron liderados por Giuseppe Meazza, quien levantó un histórico segundo trofeo tras vencer a Hungría (4-2). Amedeo Biavati, Gino Colaussi, Giuseppe Meazza, Gianpiero Combi y Silvio Piola fueron parte de un histórico bicampeonato.

Italia conquista el Mundial 1938 antes de la Segunda Guerra Mundial Tras el título de los italiano, el futbol mundial tuvo una pausa y se reactivó hasta en 1950.

Brasil, bicampeonato mundial

La Selección de Brasil fue la segunda selección en convertirse bicampeón mundial. La historia la escribió en los eventos Suecia 1958 y Chile 1962. La primera copa llegó tras triunfo ante los propios suecos 5-2 y luego ante Checoslovaquia en la edición chilena y con marcador de 3-1.

Vavá y Pelé anotaron dobletes en la final ante Suecia, más uno de Zagallo, quienes pusieron en lo más alto a Brasil. Y en Chile, Amarildo, Zito y Vavá fueron los autores de una gesta que no se ha vuelto a vivir.

Mundial Chile 1962: Brasil bicampeón, la “Batalla de Santiago” y el gol olímpico La séptima Copa del Mundo de la FIFA también estuvo marcada con seis jugadores empatados con cuatro goles cada uno en la tabla de goleo.

Argentina por el bicampeonato

Han pasado 64 años del último equipo que logró el bicampeonato. Y la Selección de Argentina está cerca de hacer historia.

La "Albiceleste" llega como campeón defensor a la cita 2026, y está dentro de los combinados favoritos a quedarse con el trofeo de la FIFA. La final soñada será España vs. Argentina, duelo que pudo darse en la "Finalissima", pero que tras una serie de contratiempo no se pudo dar y los aficionados se quedaron con las ganas de ver el duelo entre el campeón de América y de Europa.

Récords que podrían superarse en la Copa FIFA 2026 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están cerca de imponer una marca histórica.

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