Historia del Mundial Francia 1938

Un total de 10 estadios, distribuidos en nueve ciudades, acogieron los partidos de la tercera edición de la Copa del Mundial de Futbol de la FIFA Francia 1938, la cual se disputó en 16 días entre el 4 y el 19 de junio, y que dio a los italianos su segundo trofeo de la copa Jules Rimet.
El torneo estuvo marcado por el clima prebélico que se vivía antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo participaron 15 países porque Austria, clasificada para la fase final, había sido anexionada por la Alemania nazi y su plaza quedó vacante. Además, 12 de las 15 selecciones eran europeas y apenas hubo tres equipos participantes del resto del mundo.
Los equipos que dieron vida al Mundial 1938 fueron: Alemania, Checoslovaquia, Italia, Rumania, Bélgica, Francia, Noruega, Suecia, Brasil, Hungría, Países Bajos, Suiza, Cuba, Indias Orientales Neerlandesas y Polonia.
Ante la ausencia de Austria, Suecia avanzó directo a los cuartos de final de dicho campeonato del mundo.
Las semifinales de aquel campeonato del mundo quedaron: Italia 2-1 Brasil y Suecia 1-5 Hungría.
Ya en la final, jugada el 19 de junio, Italia se impuso a Hungría 4-2, y lograba el bicampeonato. Brasil fue tercera al ganarle el duelo a Suecia.
De momento, los tres campeones del mundo eran Uruguay logrado en 1930 e Italia con los ganados en 1934 y 1938.
Inicio de la Segunda Guerra Mundial
La cuarta edición de la Copa del Mundo de la FIFA debió celebrarse en 1942, pero en 1939, un año después de celebrarse el Mundial 1938, se desató la Segunda Guerra Mundial, la cual se extendería hasta septiembre de 1945 (duración de seis años).
Durante ese periodo el futbol mundial quedó anulado y la actividad global regresó con el Mundial Brasil 1950 tras no celebrarse las ediciones de 1942 y 1946.