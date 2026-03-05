 Historia del Mundial Francia 1938
Italia conquista el Mundial 1938 antes de la Segunda Guerra Mundial

Tras el título de los italiano, el futbol mundial tuvo una pausa y se reactivó hasta en 1950.

Italia logró el bicampeonato mundial en 1938
Italia logró el bicampeonato mundial en 1938 / FOTO: Redes sociales

Un total de 10 estadios, distribuidos en nueve ciudades, acogieron los partidos de la tercera edición de la Copa del Mundial de Futbol de la FIFA Francia 1938, la cual se disputó en 16 días entre el 4 y el 19 de junio, y que dio a los italianos su segundo trofeo de la copa Jules Rimet.

El torneo estuvo marcado por el clima prebélico que se vivía antes de la Segunda Guerra Mundial. Solo participaron 15 países porque Austria, clasificada para la fase final, había sido anexionada por la Alemania nazi y su plaza quedó vacante. Además, 12 de las 15 selecciones eran europeas y apenas hubo tres equipos participantes del resto del mundo.

Los equipos que dieron vida al Mundial 1938 fueron: Alemania, Checoslovaquia, Italia, Rumania, Bélgica, Francia, Noruega, Suecia, Brasil, Hungría, Países Bajos, Suiza, Cuba, Indias Orientales Neerlandesas y Polonia.

Ante la ausencia de Austria, Suecia avanzó directo a los cuartos de final de dicho campeonato del mundo.

Las semifinales de aquel campeonato del mundo quedaron: Italia 2-1 Brasil y Suecia 1-5 Hungría.

Ya en la final, jugada el 19 de junio, Italia se impuso a Hungría 4-2, y lograba el bicampeonato. Brasil fue tercera al ganarle el duelo a Suecia.

De momento, los tres campeones del mundo eran Uruguay logrado en 1930 e Italia con los ganados en 1934 y 1938. 

Inicio de la Segunda Guerra Mundial

La cuarta edición de la Copa del Mundo de la FIFA debió celebrarse en 1942, pero en 1939, un año después de celebrarse el Mundial 1938, se desató la Segunda Guerra Mundial, la cual se extendería hasta septiembre de 1945 (duración de seis años).

Durante ese periodo el futbol mundial quedó anulado y la actividad global regresó con el Mundial Brasil 1950 tras no celebrarse las ediciones de 1942 y 1946.

México y la FIFA tratarán tema de seguridad en el Mundial

México será una de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

