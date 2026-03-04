 México y la FIFA tratarán tema de seguridad en el Mundial
Deportes

México y la FIFA tratarán tema de seguridad en el Mundial

México será una de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Presidenta de México confirma reunión con autoridades de la FIFA
Presidenta de México confirma reunión con autoridades de la FIFA / FOTO: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este miércoles que habrá una "reunión" con autoridades de la FIFA para abordar la seguridad en el Mundial de Futbol tras la violencia provocada por la muerte del Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace pues prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas", aseguró.

Sheinbaum, en su conferencia diaria, no ofreció detalles acerca de quiénes participarán en la reunión, pero recordó que recientemente conversó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le transmitió su confianza en México como sede del torneo.

"Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, (que) sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse", aseguró.

El trofeo de la Copa Mundial inicia gira en México

El recorrido se da en medio de un dispositivo de seguridad tras los hechos de violencia ocurrido en el país azteca.

Violencia en México

Precisamente, esta última ciudad fue una de las más afectadas por los hechos violentos tras la muerte del líder del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', durante un operativo federal el pasado 22 de febrero.

El país acogerá un total de 13 partidos del Mundial.

Según las autoridades, está prevista la llegada de más de cinco millones de visitantes a México durante el torneo.

Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en México

La Presidenta de México dice que tras una llamada con Gianni Infantino, se acordó que un equipo visitará el país para revisar varios temas.

*Información EFE.

