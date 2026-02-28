El trofeo de la Copa Mundial inicia gira en México

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegó este sábado a Guadalajara, una de las 16 ciudades sedes del torneo 2026, para iniciar su gira por México en donde visitará nueve ciudades para estar cerca de la afición mexicana.
La presentación del trofeo fue realizada en medio de un amplio dispositivo de seguridad luego de los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado 22 de febrero, tras la captura de Nemesio Oceguera, uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos
La llegada de la copa estuvo resguardada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policía estatal, quienes también custodiaron el circuito alrededor del recinto.
Faltan 103 día para el Mundial 2026
A 103 días del inicio de la justa mundialista, las autoridades y organizadores insistieron en dar un mensaje de tranquilidad y confianza tanto para la afición mexicana como para quienes visitarán este país para disfrutar alguno de los partidos de la fase eliminatoria.
La Secretaría de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el país está "en paz y hay tranquilidad para disfrutar el fútbol" y para recibir a 5.5 millones de visitantes en las sedes de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
"Seremos los mejores anfitriones del mundo, porque ser anfitrión por tercera vez de la Copa del Mundo es la oportunidad de demostrarle al mundo que somos una nación capaz de crecer a través del deporte", dijo.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, estado del que es capital Guadalajara, enfatizó que la ciudad está en pie y funciona con normalidad gracias a las labores coordinadas con el Ejército y a "la valentía" con la que se ha conducido la ciudadanía.
"Hoy Jalisco, no tengo duda, está de pie y trabajando y consolidándose como la sede más mexicana del mundial aquí se va a vivir una gran fiesta deportiva, ciudadana", afirmó.
En la ceremonia estuvieron Hugo Sánchez, cinco veces campeón de goleadores en la liga española, leyenda del Real Madrid; y el campeón con Brasil en Corea Japón 2002, Roque Júnior quien fue el encargado de develar el trofeo.
*Información EFE.