 Claudia Sheinbaum remarca que FIFA asegura Mundial en México
Deportes

Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en México

La Presidenta de México dice que tras una llamada con Gianni Infantino, se acordó que un equipo visitará el país para revisar varios temas.

Compartir:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló con ella vía telefónica.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló con ella vía telefónica. / FOTO: @fifamedia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este viernes que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le aseguró la celebración de la Copa del Mundo de Futbol 2026 en México en una conversación telefónica que tuvieron el jueves.

"Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir para revisar varios temas. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad", dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde el estado de Sinaloa (noroeste).

Sheinbaum agradeció al presidente de la FIFA que "desde el principio él tuvo confianza en el país", incluso con la situación de los últimos días, cuando la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como "El Mencho", provocó una oleada de violencia en varios estados.

En la conversación telefónica, explicó, Infantino le preguntó por la situación actual de México después de los últimos acontecimientos y si había algún tema "especial" que a ella le preocupara.

"Le dije: 'No, el domingo fue una situación especial y hemos regresado a la normalidad'", aseguró.

México dice que “no hay problema” para partidos del Mundial 2026

La Presidenta de México descartó problemas para los partidos previstos para este años pese a la ola de violencia vivida por la muerte de el “Mencho’.

Otros temas tratados con Gianni Infantino

La mandataria explicó que, además, Infantino le pidió que "viéramos el tema del tráfico" en las tres sedes de México para el Mundial, con el objetivo de "garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios".

"(A Infantino) le agradezco mucho porque realmente desde el principio él tuvo confianza en nuestro país y ahora con más razón. Entonces, va a ser un muy buen Mundial", añadió.

Asimismo, destacó que tiene la "certeza" de que la Copa del Mundo se desarrollará con "seguridad" pese a los últimos sucesos violentos en estados como Jalisco, cuya capital, Guadalajara, acogerá varios partidos del torneo.

"Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos. Y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida", resaltó la gobernante.

México será sede de trece partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Anuncian varios partidos amistosos previo al Mundial 2026

Las selecciones de España, Inglaterra y Paraguay confirmaron partidos en su preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

*Información EFE.

En Portada

MP abre investigación relacionada con creación de Salas de Apelacionest
Nacionales

MP abre investigación relacionada con creación de Salas de Apelaciones

02:06 PM, Feb 27
Congreso analiza realizar entrevistas a aspirantes al TSEt
Nacionales

Congreso analiza realizar entrevistas a aspirantes al TSE

12:59 PM, Feb 27
Cierre en ruta al Pacífico por maniobras para retirar tráiler volcadot
Nacionales

Cierre en ruta al Pacífico por maniobras para retirar tráiler volcado

02:19 PM, Feb 27
Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en Méxicot
Deportes

Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en México

02:48 PM, Feb 27
José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Hondurast
Deportes

José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Honduras

02:31 PM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlEE.UU.Liga NacionalEleccionesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos