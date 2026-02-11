Anuncian varios partidos amistosos previo al Mundial 2026

La selección de España, líder de la clasificación de la FIFA, se enfrentará el 8 de junio con Chile en un amistoso en Puebla, una semana antes de su debut en el Mundial 2026, según anunció este miércoles la embajada de España en México.
El encuentro, según la representación diplomática, será una cita deportiva que "fortalece los lazos entre España y México a través del futbol".
Campeona mundial de 2010 y actual monarca de la Eurocopa, la selección de España es favorita para ganar el grupo H del Mundial, en el que se enfrentará a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.
Desde que el sorteo dio a conocer que el Uruguay-España, programado para el 26 de junio, será en Guadalajara, en el país hay un ambiente de celebración por el atractivo que despierta el equipo español.
Amistoso Inglaterra vs. Costa Rica
Las selecciones de Inglaterra y Costa Rica jugarán un partido amistoso el próximo 10 de junio como parte de la preparación del conjunto europeo para el Mundial de 2026, informó este miércoles la Federación Costarricense de Fútbol.
El partido se disputará en una sede por definir en Florida, Estados Unidos, y servirá a los ingleses como fogueo para el Mundial de 2026, en el que competirá en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.
Para Costa Rica, que no clasificó al Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, el amistoso ante Inglaterra será un partido de alto nivel en el inicio del proceso hacia el Mundial de 2030.
Inglaterra y Costa Rica se han enfrentado en dos ocasiones. La primera, en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 que resultó en empate sin goles, mientras que la segunda fue un amistoso en junio de 2018 cuando los ingleses, como locales, triunfaron 2-0 previo al Mundial de Rusia 2018.
Amistoso Paraguay vs. Marruecos
La selección de Paraguay jugará el próximo 31 de marzo ante su similar de Marruecos su primer partido de preparación de cara al Mundial 2026, cita a la que regresa tras 16 años de ausencia, confirmó este miércoles la Asociación Paraguaya de Futbol (AFP).
El partido se disputará en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad francesa de Lens en el último día disponible de la ventana de amistosos de la FIFA.
"Este compromiso permitirá a la selección nacional medirse ante un rival de alto nivel competitivo, aportando una exigente prueba dentro del proceso de preparación y evaluación del plantel", dijo la APF en un breve comunicado de prensa.
*Información EFE.