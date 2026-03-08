Historia del Mundial Chile 1962: Brasil bicampeón

Chile fue el tercer país de sudamericana que organizó una Copa del Mundo de la FIFA tras los celebrados en Uruguay 1930 y Brasil 1950. Para el Mundial Chile 1962 fueron un total de 16 selecciones las participantes para un total de 32 partidos que se jugaron entre el 30 de mayo y 17 de junio.
El Mundial de Chile 1962 tuvo la mayor cifra de goleadores, seis con cuatro tantos. Se conoce como el "Mundial más violento de la historia" debido a sus numerosos lesionados y partidos como la "Batalla de Santiago" entre Chile e Italia. Asimismo, se marcó el único "gol olímpico" que se ha anotado en el torneo, obra del colombiano Marcos Coll ante la Unión Soviética.
Brasil, bicampeón
Unión Soviética, Yugoslavia, Uruguay y Colombia quedaron en el grupo 1; Alemania Federal, Chile, Italia y Suiza en el 2; Brasil, Checoslovaquia, España y México en el 3; Hungría, Inglaterra, Argentina y Bulgaria en el 4.
A los cuartos de final llegaron soviéticos, yugoslavos, alemanes, chilenos, brasileños, checoslovacos, húngaros e ingleses.
Brasil se impuso 3-1 a Inglaterra, Chile 2-1 a Unión Soviética, Checoslovaquia 1-0 a Hungría y Yugoslavia 1-0 Alemania Federal para ser los semifinalistas del Mundial 1962.
En la lucha por los boletos a la final, Brasil se impuso a Chile 4-2 y Checoslovaquia 3-1 a Yugoslavia. En la final, los brasileños le ganaron 3-1 a los checoslovacos con goles de Amarildo, Zito y Vavá. Brasil era bicampeón del mundo e igualaba los dos títulos consecutivos de Italia (1934 y 1938) para ser hasta la fecha (2026) los únicos bicampeonatos registrados en 96 años.
La "Batalla de Santiago"
Ocurrió durante el partido entre Chile e Italia el 2 de junio de 1962 en Santiago. Recibió ese apodo debido al nivel de violencia que se vio en el encuentro, en el que dos jugadores fueron expulsados, se profirieron numerosos puñetazos y se requirió la intervención policial en cuatro ocasiones.
El árbitro fue Ken Aston, quien posteriormente inventó las tarjetas amarillas y rojas.
El gol olímpico
En Chile 1962, cuando Colombia se presentó por primera vez en una Copa Mundial, nadie imaginaba que uno de los debutantes entraría a la historia por una jugada irrepetible en ese escenario. El mediocampista Marcos Coll ejecutó un tiro de esquina y marcó un gol olímpico ante el legendario Lev Yashin. El principio de un partido memorable.
"El Olímpico" falleció en 2017, a los 81 años, pero su nombre quedó fijado en un lugar que el tiempo no ha logrado moverse. Ningún otro futbolista ha vuelto a marcar un gol olímpico en una Copa Mundial. Cada edición acerca la oportunidad, pero la referencia sigue siendo la misma.