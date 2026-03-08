 Historia del Mundial Chile 1962: Brasil bicampeón
Mundial Chile 1962: Brasil bicampeón, la "Batalla de Santiago" y el gol olímpico

La séptima Copa del Mundo de la FIFA también estuvo marcada con seis jugadores empatados con cuatro goles cada uno en la tabla de goleo.

Brasil logró el bicampeonato en el Mundial Chile 1962
Brasil logró el bicampeonato en el Mundial Chile 1962 / FOTO: FIFA World Cup﻿

Chile fue el tercer país de sudamericana que organizó una Copa del Mundo de la FIFA tras los celebrados en Uruguay 1930 y Brasil 1950. Para el Mundial Chile 1962 fueron un total de 16 selecciones las participantes para un total de 32 partidos que se jugaron entre el 30 de mayo y 17 de junio.

El Mundial de Chile 1962 tuvo la mayor cifra de goleadores, seis con cuatro tantos. Se conoce como el "Mundial más violento de la historia" debido a sus numerosos lesionados y partidos como la "Batalla de Santiago" entre Chile e Italia. Asimismo, se marcó el único "gol olímpico" que se ha anotado en el torneo, obra del colombiano Marcos Coll ante la Unión Soviética.

Brasil, bicampeón 

Unión Soviética, Yugoslavia, Uruguay y Colombia quedaron en el grupo 1; Alemania Federal, Chile, Italia y Suiza en el 2; Brasil, Checoslovaquia, España y México en el 3; Hungría, Inglaterra, Argentina y Bulgaria en el 4.

A los cuartos de final llegaron soviéticos, yugoslavos, alemanes, chilenos, brasileños, checoslovacos, húngaros e ingleses.    

Brasil se impuso 3-1 a Inglaterra, Chile 2-1 a Unión Soviética, Checoslovaquia 1-0 a Hungría y Yugoslavia 1-0 Alemania Federal para ser los semifinalistas del Mundial 1962.

En la lucha por los boletos a la final, Brasil se impuso a Chile 4-2 y Checoslovaquia 3-1 a Yugoslavia. En la final, los brasileños le ganaron 3-1 a los checoslovacos con goles de Amarildo, Zito y Vavá. Brasil era bicampeón del mundo e igualaba los dos títulos consecutivos de Italia (1934 y 1938) para ser hasta la fecha (2026) los únicos bicampeonatos registrados en 96 años.

Garrincha levanta la Copa Jules Rimet en el Mundial Chile 1962 - Redes sociales

La "Batalla de Santiago"

Ocurrió durante el partido entre Chile e Italia el 2 de junio de 1962 en Santiago. Recibió ese apodo debido al nivel de violencia que se vio en el encuentro, en el que dos jugadores fueron expulsados, se profirieron numerosos puñetazos y se requirió la intervención policial en cuatro ocasiones.

El árbitro fue Ken Aston, quien posteriormente inventó las tarjetas amarillas y rojas.

El gol olímpico

En Chile 1962, cuando Colombia se presentó por primera vez en una Copa Mundial, nadie imaginaba que uno de los debutantes entraría a la historia por una jugada irrepetible en ese escenario. El mediocampista Marcos Coll ejecutó un tiro de esquina y marcó un gol olímpico ante el legendario Lev Yashin. El principio de un partido memorable.

"El Olímpico" falleció en 2017, a los 81 años, pero su nombre quedó fijado en un lugar que el tiempo no ha logrado moverse. Ningún otro futbolista ha vuelto a marcar un gol olímpico en una Copa Mundial. Cada edición acerca la oportunidad, pero la referencia sigue siendo la misma.

