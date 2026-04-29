Récords que podrían superarse en la Copa FIFA 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están cerca de imponer una marca histórica.
Desde el próximo 11 de junio de 2026, el universo futbol pondrá los ojos en Estados Unidos, México y Canadá, sedes del campeonato mundial avalado por la FIFA. Es la edición 23 de los torneos más relevantes de la historia del futbol, y a continuación te presentamos algunas marcas históricas que podrían batirse en la cita de verano de este año.
- Más selecciones participantes: Se aumentó de 32 a 48 equipos
- Más partidos: El torneo cuenta con 104 en total
- Mayor asistencia de público: Se podrá superar los 3 millones 587 mil 538 aficionados que acogió en total Estados Unidos 1994
- Más Mundiales jugados: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo buscan su sexta participación en los eventos FIFA
- Partidos dirigidos por un entrenador: Didier Deschamps podría superar el récord de 25 partidos dirigidos en Mundiales
- Máximo goleador histórico: Lionel Messi (13 goles) y Kylian Mbappé (12 goles) buscan superar la marca de 16 goles de Miroslav Klose
- Más goles en un solo torneo: La nueva estructura de partidos aumenta la probabilidad de superar los 172 goles de Catar 2022
Otros récords a superarse o igualarse
- Estadio Azteca en Ciudad de México se convierte en el primero en albergar partidos de tres Mundiales diferentes (1970, 1986 y 2026)
- Más victorias como entrenador: Helmut Schön con 16 victorias.
- Si Argentina alcanza la final del 19 de julio, Messi podría convertirse en el primer capitán en levantar el trofeo en dos ediciones consecutivas
- Messi busca igualar a Cafú como el futbolista con más finales disputadas en la historia del torneo (3)
- Tripletes: El récord de anotar tripletes en diferentes Mundiales también podría igualarse. Actualmente, solo Gabriel Batistuta ha logrado esta hazaña. Sin embargo, jugadores como Harry Kane, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo podrían alcanzarlo
- Récords bajo la portería: El belga Thibaut Courtois suma siete partidos sin recibir gol en Mundiales y podría acercarse al récord de diez.