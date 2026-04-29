Récords que podrían superarse en la Copa FIFA 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están cerca de imponer una marca histórica.

Desde el próximo 11 de junio de 2026, el universo futbol pondrá los ojos en Estados Unidos, México y Canadá, sedes del campeonato mundial avalado por la FIFA. Es la edición 23 de los torneos más relevantes de la historia del futbol, y a continuación te presentamos algunas marcas históricas que podrían batirse en la cita de verano de este año.

Más selecciones participantes: Se aumentó de 32 a 48 equipos

Más partidos: El torneo cuenta con 104 en total

Mayor asistencia de público: Se podrá superar los 3 millones 587 mil 538 aficionados que acogió en total Estados Unidos 1994

Más Mundiales jugados: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo buscan su sexta participación en los eventos FIFA

Partidos dirigidos por un entrenador: Didier Deschamps podría superar el récord de 25 partidos dirigidos en Mundiales

Máximo goleador histórico: Lionel Messi (13 goles) y Kylian Mbappé (12 goles) buscan superar la marca de 16 goles de Miroslav Klose

Más goles en un solo torneo: La nueva estructura de partidos aumenta la probabilidad de superar los 172 goles de Catar 2022

Jugadores que sobresalieron en cada una de las Copas FIFA De 22 ediciones celebradas, ocho jugadores brasileños han marcado los Mundiales y hay cuatro argentinos, entre otros históricos del futbol.

Otros récords a superarse o igualarse

Estadio Azteca en Ciudad de México se convierte en el primero en albergar partidos de tres Mundiales diferentes (1970, 1986 y 2026)

Más victorias como entrenador: Helmut Schön con 16 victorias.

Si Argentina alcanza la final del 19 de julio, Messi podría convertirse en el primer capitán en levantar el trofeo en dos ediciones consecutivas

Messi busca igualar a Cafú como el futbolista con más finales disputadas en la historia del torneo (3)

Tripletes: El récord de anotar tripletes en diferentes Mundiales también podría igualarse. Actualmente, solo Gabriel Batistuta ha logrado esta hazaña. Sin embargo, jugadores como Harry Kane, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo podrían alcanzarlo

Récords bajo la portería: El belga Thibaut Courtois suma siete partidos sin recibir gol en Mundiales y podría acercarse al récord de diez.

Mario Zagallo ostenta un récord único en la historia de los Mundiales El brasileño es el único protagonista en haber ganado el Mundial en cuatro ocasiones, dos de esos títulos fueron como jugador.

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