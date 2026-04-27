Jugadores que sobresalieron en cada una de las Copas FIFA

De 22 ediciones celebradas, ocho jugadores brasileños han marcado los Mundiales y hay cuatro argentinos, entre otros históricos del futbol.
Según estimaciones de la FIFA, cerca de 6 mil jugadores han participado en las 22 ediciones de la Copa Mundial celebradas desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022. Esta cifra engloba a todos los futbolistas que han formado parte de las convocatorias oficiales y disputado al menos un minuto, evolucionando desde plantillas de 22 jugadores hasta las 26 permitidas en 2022.
Desde los Mundiales de Uruguay 1930 hasta el de Francia 1998 las nóminas por participante permitían 22 jugadores; de Corea-Japón 2002 a Rusia 2018 eran 23 jugadores por selección, y desde el pasado evento FIFA, Rusia 2018 pasó a ser de 26 los convocados debido al calendario de partidos y los efectos perturbadores causados por el Covid-19.
Seguramente este top de los mejores jugadores, edición por edición, de las Copas FIFA no logrará complacer a todos, ya que cada uno ha tenido a su favorito, pero a continuación enlistamos a los considerados que marcaron cada Mundial.
Mejores jugadores por cada Mundial de la FIFA
- Uruguay 1930: Pedro Cea de Uruguay
- Italia 1934: Giuseppe Meazza de Italia
- Francia 1938 : Leónidas Da Silva de Brasil
- Brasil 1950: Ademir de Menezes de Brasil
- Suiza 1954: Sándor Kocsis de Hungría
- Suecia 1958: Didí de Brasil
- Chile 1962: Mané Garrincha de Brasil
- Inglaterra 1966: Eusébio de Portugal
- México 1970: Pelé de Brasil
- Alemania 1974: Johan Cruff de Holanda
- Argentina 1978: Mario Kempes de Argentina
- España 1982: Zico de Brasil
- México 1986: Diego Maradona de Argentina
- Italia 1990: Lothar Matthäus de Alemania
- Estados Unidos 1994: Romário de Brasil
- Francia 1998: Zinedine Zidane de Francia
- Corea-Japón 2002: Ronaldo Nazario de Brasil
- Alemania 2006: Andrea Pirlo de Italia
- Sudáfrica 2010: Diego Forlán de Uruguay
- Brasil 2014: Thomas Múller de Alemania
- Rusia 2018: Eden Hazard de Bélgica
- Catar 2022: Lionel Messi de Argentina