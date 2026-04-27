Jugadores que sobresalieron en cada una de las Copas FIFA

De 22 ediciones celebradas, ocho jugadores brasileños han marcado los Mundiales y hay cuatro argentinos, entre otros históricos del futbol.

Según estimaciones de la FIFA, cerca de 6 mil jugadores han participado en las 22 ediciones de la Copa Mundial celebradas desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022. Esta cifra engloba a todos los futbolistas que han formado parte de las convocatorias oficiales y disputado al menos un minuto, evolucionando desde plantillas de 22 jugadores hasta las 26 permitidas en 2022.

Desde los Mundiales de Uruguay 1930 hasta el de Francia 1998 las nóminas por participante permitían 22 jugadores; de Corea-Japón 2002 a Rusia 2018 eran 23 jugadores por selección, y desde el pasado evento FIFA, Rusia 2018 pasó a ser de 26 los convocados debido al calendario de partidos y los efectos perturbadores causados ​​por el Covid-19.

Seguramente este top de los mejores jugadores, edición por edición, de las Copas FIFA no logrará complacer a todos, ya que cada uno ha tenido a su favorito, pero a continuación enlistamos a los considerados que marcaron cada Mundial.

Mejores jugadores por cada Mundial de la FIFA

Uruguay 1930: Pedro Cea de Uruguay

Italia 1934: Giuseppe Meazza de Italia

Francia 1938 : Leónidas Da Silva de Brasil

Brasil 1950: Ademir de Menezes de Brasil

Suiza 1954: Sándor Kocsis de Hungría

Suecia 1958: Didí de Brasil

Chile 1962: Mané Garrincha de Brasil

Giuseppe Meazza, jugador italiano del Mundial Italia 1934 - conocedor_futbol

Inglaterra 1966: Eusébio de Portugal

México 1970: Pelé de Brasil

Alemania 1974: Johan Cruff de Holanda

Argentina 1978: Mario Kempes de Argentina

España 1982: Zico de Brasil

México 1986: Diego Maradona de Argentina

Italia 1990: Lothar Matthäus de Alemania

Pelé, jugador de Brasil en el Mundial México 1970 - conocedor_futbol

Estados Unidos 1994: Romário de Brasil

Francia 1998: Zinedine Zidane de Francia

Corea-Japón 2002: Ronaldo Nazario de Brasil

Alemania 2006: Andrea Pirlo de Italia

Sudáfrica 2010: Diego Forlán de Uruguay

Brasil 2014: Thomas Múller de Alemania

Rusia 2018: Eden Hazard de Bélgica

Catar 2022: Lionel Messi de Argentina

Lionel Messi, jugador de Argentina, en el Mundial Catar 2022 - conocedor_futbol

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