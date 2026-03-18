Historia del Mundial Sudáfrica 2010, que ganó España

La décimo novena edición de la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica 2010, se celebró en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010. Fue la primera vez que el torneo se disputó en el continente de África y la quinta que lo hacía en el hemisferio sur. El país anfitrión superó en la elección previa a Egipto y Marruecos.
Italia, campeón defensor, falló en Sudáfrica y terminó siendo último lugar de su grupo con 2 puntos, superado por Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda.
Por Centroamérica, Honduras fue la clasificada a la Copa del Mundo 2010, donde el árbitro guatemalteco Carlos Batres tenía su segunda aparición tras la de Corea-Japón 2002.
Camino a la final
Francia y Sudáfrica se quedaban en fase regular por el grupo A. En octavos de final, Uruguay eliminaba a Corea del Sur, Ghana a Estados Unidos, Países Bajos a Eslovaquia, Brasil a Chile, Argentina a México, Alemania a Inglaterra, Paraguay a Japón y España a Portugal.
En cuartos de final, Ghana y Uruguay brindaron uno de los partidos más emotivos, que incluyó una mano de Luis Suárez en el último suspiro del tiempo extra, donde salió expulsado y concedió penalti a su rival, quien falló a través de Asamoah Gyan, al final, los uruguayos lograron el boleto a semifinales, donde también clasificaron Países Bajos, Alemania y España.
Las semifinales quedaron así: Países Bajos 3-2 Uruguay y España 1-0 Alemania. La gran final era inédita, por primera vez los españoles jugarían el último partido y los neerlandeses disputarían su tercera final (1974, 1978 y 2010).
En el partido decisivo, con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga, España venció a Holanda para ser por vez primera campeón del mundo. Los holandeses perdían su tercera final.
El pulpo Paul
Una curiosidad de este mundial fueron las dotes de adivinación que se le atribuyeron a un pulpo llamado Paul. Se le conoce por haber pronosticado los resultados de los partidos en los que jugó Alemania, en la Eurocopa 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010.
Debido al gran interés mediático, hicieron que Paul pronosticara el resultado de la final del Mundial 2010 aunque no jugara la selección alemana y pronosticó la derrota de la naranja mecánica ante España, y este, pues, acertó.
El fenómeno mediático protagonizado por Paul hizo que muchos medios de comunicación consideraran que superó en popularidad a la mascota oficial del campeonato, el leopardo Zakumi.
Una vez finalizado el Mundial, y habiéndose cumplido todos los pronósticos indicados por Paul, los dueños del acuario en el que vive este animal, oficializaron su retiro del medio. Para coronar su hazaña, le fue obsequiado al pulpo una réplica de la Copa Mundial de Futbol, la cual fue puesta en el interior de su acuario, señalando que él también se coronó campeón al acertar todos sus pronósticos.