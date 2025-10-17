Hijo de Cristiano Ronaldo podría jugar con Cabo Verde

Con solo 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. comienza a demostrar que el talento se hereda. El hijo del astro portugués Cristiano Ronaldo ha captado la atención del mundo del fútbol por su desempeño en las divisiones juveniles, donde ya muestra cualidades similares a las que hicieron de su padre una leyenda.
Sin embargo, más allá de su habilidad dentro del campo, en días recientes se generó una curiosa conversación en torno a su posible vínculo con Cabo Verde, una pequeña nación africana que recientemente hizo historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, dejando fuera a Camerún.
Los origenes de Cristiano Ronaldo
El detalle no es menor: los orígenes familiares del propio Cristiano Ronaldo se remontan precisamente a Cabo Verde, pues su abuela paterna, María Dolores dos Santos Aveiro, emigró desde ese país a la isla de Madeira cuando tenía apenas 16 años. Por esa razón, Cristiano Ronaldo Jr. podría, en teoría, optar por la nacionalidad caboverdiana, lo que abriría una posibilidad impensada: ver al hijo de CR7 vestir los colores de la selección debutante en el Mundial de 2026.
Además de Cabo Verde y Portugal, el joven delantero podría reclamar la nacionalidad de Estados Unidos —país donde nació—, o incluso la de España o Reino Unido, naciones en las que residió mientras acompañaba la carrera de su padre.
Sin embargo, el destino futbolístico de Cristiano Jr. ya parece decidido. El joven ha elegido representar a Portugal, al igual que su padre, y recientemente fue convocado al torneo Vlatko Markovic en Croacia, reconocido oficialmente por la FIFA.
De este modo, aunque Cabo Verde no podrá contar con el heredero de CR7, la historia revela un curioso lazo entre el presente y las raíces familiares de una de las mayores leyendas del fútbol mundial.