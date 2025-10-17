 Hijo de Cristiano Ronaldo podría jugar con Cabo Verde
Deportes

Esta es la razón por la que el hijo de CR7 podría jugar con Cabo Verde

Cabo Verde, una pequeña nación africana que recientemente hizo historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Compartir:
Cristiano Ronaldo Jr. recibe su primera convocatoria con la sub-15 de Portugal - instagram @cristiano
Cristiano Ronaldo Jr. recibe su primera convocatoria con la sub-15 de Portugal / FOTO: instagram @cristiano

Con solo 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. comienza a demostrar que el talento se hereda. El hijo del astro portugués Cristiano Ronaldo ha captado la atención del mundo del fútbol por su desempeño en las divisiones juveniles, donde ya muestra cualidades similares a las que hicieron de su padre una leyenda.

Sin embargo, más allá de su habilidad dentro del campo, en días recientes se generó una curiosa conversación en torno a su posible vínculo con Cabo Verde, una pequeña nación africana que recientemente hizo historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, dejando fuera a Camerún.

Los origenes de Cristiano Ronaldo 

El detalle no es menor: los orígenes familiares del propio Cristiano Ronaldo se remontan precisamente a Cabo Verde, pues su abuela paterna, María Dolores dos Santos Aveiro, emigró desde ese país a la isla de Madeira cuando tenía apenas 16 años. Por esa razón, Cristiano Ronaldo Jr. podría, en teoría, optar por la nacionalidad caboverdiana, lo que abriría una posibilidad impensada: ver al hijo de CR7 vestir los colores de la selección debutante en el Mundial de 2026.

Además de Cabo Verde y Portugal, el joven delantero podría reclamar la nacionalidad de Estados Unidos —país donde nació—, o incluso la de España o Reino Unido, naciones en las que residió mientras acompañaba la carrera de su padre.

Sin embargo, el destino futbolístico de Cristiano Jr. ya parece decidido. El joven ha elegido representar a Portugal, al igual que su padre, y recientemente fue convocado al torneo Vlatko Markovic en Croacia, reconocido oficialmente por la FIFA.

De este modo, aunque Cabo Verde no podrá contar con el heredero de CR7, la historia revela un curioso lazo entre el presente y las raíces familiares de una de las mayores leyendas del fútbol mundial.

En Portada

MP realiza diligencias en seguimiento a fuga de reos t
Nacionales

MP realiza diligencias en seguimiento a fuga de reos

02:43 PM, Oct 17
José Carlos Pinto también es baja para el clásico nacional t
Deportes

José Carlos Pinto también es baja para el clásico nacional

12:45 PM, Oct 17
Paso sigue habilitado en ruta a El Salvador: Así están distribuidos los carrilest
Nacionales

Paso sigue habilitado en ruta a El Salvador: Así están distribuidos los carriles

12:55 PM, Oct 17
Guatemala conquista su primer oro en los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala conquista su primer oro en los Juegos Centroamericanos 2025

11:42 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosLluvias#liganacionalSeguridad vialSeguridadEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos