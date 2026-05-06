 Localizan cuatro cadáveres en Sacatepéquez
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Localizan cuatro cadáveres en Sacatepéquez

Los cuerpos en avanzado estado de descomposición se localizaron en costados, cerca del vertedero de San Miguel Dueñas.

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Los cuerpos fueron localizados cerca del vertedero de San Miguel Dueñas., Foto Bomberos Municipales Departamentales
Los cuerpos fueron localizados cerca del vertedero de San Miguel Dueñas. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

La tarde de este miércoles 6 de mayo, Bomberos Municipales Departamentales reportaron el hallazgo de cuatro cadáveres en un camino de terracería que conduce a la aldea El Rosario, de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

Bomberos respondieron a las llamadas de vecinos quienes alertaron sobre dos cuerpos a pocos metros del vertedero local.

Una unidad de bomberos acudieron al lugar y tras un rastreo confirmaron el hallazgo de los cuerpos de dos hombres, atados de pies y manos en el interior de costales; a unos 150 metros se ubicaron otros dos cuerpos más, también dentro de costales.

Los cuerpos se encuentran en avanzado estado de descomposición,las víctimas se encuentran entre los 30 y 40 años, informó el oficial de bomberos, Ceclio Chacaj. 

En el lugar trabaja personal del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC para recolectar evidencias en el área.  Los cuerpos serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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