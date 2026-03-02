Un fallecido y un herido en asalto en San Lucas Sacatepéquez

Una persona murió y otra resultó herida en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este lunes, 2 de marzo, en el kilómetro 28.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, en el departamento de Sacatepéquez.
Los ciudadanos se dirigían a sus centros de trabajo y estudio como cada jornada de lunes utilizando este transitado sector; sin embargo, sus actividades se vieron interrumpidas en el momento en el que varias detonaciones de proyectiles de arma de fuego se escucharon de repente.
Los transeúntes se comunicaron con los Bomberos Voluntarios para reportar que había dos personas afectadas, pues habían sido alcanzadas por las balas tras una agresión de desconocidos que huyeron del lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en este sector a un adulto y un adolescente que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que el primero de ellos ya no contaba con signos vitales.
"El hombre falleció en el lugar debido a los múltiples impactos de bala que tenía en diferentes regiones del cuerpo, por lo que se dio aviso a las autoridades para los tramites de rigor", dijo Oscar Sánchez, vocero de la institución.
La víctima mortal quedó a un costado de la pasarela en cercanías de la estación de Bomberos Voluntarios. Sus familiares se acercaron al lugar y la identificaron como Carlos Enrique Chávez, de 41 años.
Mientras tanto, el menor de 17 años fue trasladado hacia el hospital de Antigua Guatemala para ser atendido porque presentaba una herida de bala en el pie derecho.
Una de las hipótesis de este hecho es que se trató de un posible asalto. Las personas afectadas son originas de San Lucas Sacatepéquez.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7