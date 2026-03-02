Accidente en ruta al Atlántico: Peatón fallece atropellado

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 2 de marzo, en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico, zona 17 de la Ciudad de Guatemala, en el área de salida rumbo a la zona 25.
De acuerdo con información compartida por los cuerpos de socorro, la víctima es un peatón que fue atropellado por el conductor de un vehículo que continuó su marcha tras el hecho.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron múltiples llamadas de parte de los transeúntes, quienes les notificaron sobre un fuerte percance vial que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que sobre la cinta asfáltica, en el carril central, se encontraba un hombre que presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.
"Al ser evaluado por nuestros paramédicos se determinó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades para los trámites de rigor", dijo Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que el fallecido no ha podido ser identificado. Solo se determinó que tiene aproximadamente 55 años de edad y vestía pantalón azul y dos playeras, una color rojo y otra color negro, así como botas de hule.
Cierre vehicular en el sector
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que en el lugar donde ocurrió el accidente se mantiene presencia de las fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro.
Debido a que están en desarrollo las diligencias por el fallecimiento de esta persona, las autoridades ordenaron el cierre de al menos un carril de circulación, por lo que salida de la Ciudad hacia zona 25 se encuentra congestionada.
El funcionario detalló que también se reporta fuerte congestionamiento en la vía contraria por la presencia de los conductores que disminuyen la velocidad al pasar por el área para poder observar lo que ocurre.
"El congestionamiento de ingreso se mantiene en cercanías del kilómetro 15. En esta área no hay vía alterna, así que se sugiere respetar las instrucciones de los agentes y atender la señalización en el sector", expresó Montejo.