 San Pedro hace anuncio importante previo a duelo por ascenso
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San Pedro hace anuncio importante previo a duelo por ascenso

Este domingo 10 de mayo, puede ser un día histórico para San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

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San Pedro se juega el ascenso este domingo en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez en San Marcos
San Pedro se juega el ascenso este domingo en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez en San Marcos / FOTO: Los Súper Gallos DSP

Tras el empate 1-1 ante Deportivo Nueva Santa Rosa en condición de visitante, todo el entorno del San Pedro F. C. de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, ha puesto su ilusión y su sueño por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala, que dará al ganador a la final, el ascenso automático a la Liga Nacional dado que en el Apertura 2025 ambos fueron finalistas y obtuvieron el 50% del ascenso, mismo que puede llegar al 100% si repiten como finalista (solo uno podrá cumplirlo).

Ante ese panorama, desde el pasado domingo se ha observado en una de las taquillas del estadio municipal de San Pedro, una cantidad importante de espacios apartados para el día que de inicio la venta de boletos para el partido. El video de tal situación se hizo vital a inicios de semana ya que al menos 20 bancos y sillas hacen su cola con nombres de familias que apartaron su lugar para comprar las primeras entradas para el histórico partido.

Nueva Santa Rosa vs. San Pedro, por el ascenso a Liga Nacional

Los finalistas del Apertura 2025 coinciden en la semifinal del Clausura 2026 y el ganador será el nuevo integrante de la Liga Nacional.

No habrá preventa de boletos

En el comunicado emitido este día, San Pedro F. C. confirma que "no habrá preventa de boletos para el próximo encuentro (ante Nueva Santa Rosa). En ese sentido, el club pide: "No dejarse engañar por personas sin escrúpulos que ya se encuentras ofreciendo o vendiendo entradas falsas".

San Pedro confirma que la venta de boletos para la semifinal de vuelta de la Primera División se realizará única y exclusivamente el día del partido en la taquilla.

Relacionado a las taquillas, estas estarán habilitadas el domingo a las 09:00 horas y la venta de boleos será conforme el orden de llegada. San Pedro reitera que: "No existen apartado, reservas, ni espacios guardados (bancos)". Todo lo anterior no tiene ningún valor, asegura el club.

Lamentan falta de seriedad

En el punto dos del comunicado, San Pedro también hace alusión a algunos ofrecimientos y apoyos que algunas personas dijeron iban a dar y que hasta el momento no se ha hecho efectivo.

"Lamentamos profundamente la falta de seriedad de algunas personas que en su momento ofrecieron su apoyo para cubrir gastos del viaje del equipo y que, hasta la fecha, no han cumplido con su palabra. Nuestra institución se basa en valores, compromiso y respeto, los cuales consideramos fundamentales dentro y fuera de la cancha".  

Las semifinales de vuelta de la Primera División se jugarán este fin de semana y habrá un ascenso y quedará estipulado el partido extra por el segundo ascenso a la Liga Nacional.

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Comunicado de San Pedro F. C. - San Pedro F. C.

Domingo 10 de mayo:

  • San Pedro (1-1) Nueva Santa Rosa a las 13:00 horas en el estadio municipal de San Pedro
  • Chichicasteco (0-3) Suchitepéquez a las 14:00 horas en el estadio Tzocoma.

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