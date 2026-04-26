 Nueva Santa Rosa-San Pedro, por el ascenso a Liga Nacional
Deportes

Nueva Santa Rosa vs. San Pedro, por el ascenso a Liga Nacional

Los finalistas del Apertura 2025 coinciden en la semifinal del Clausura 2026 y el ganador será el nuevo integrante de la Liga Nacional.

Compartir:
San Pedro logró clasificar a semifinales de la Primera División
San Pedro logró clasificar a semifinales de la Primera División / FOTO: Los Súper Gallos DSP

Este domingo 26 de abril en el estadio Municipal de San Pedro de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, se solventó la última serie de los cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala que dejó a los "Gallos" como los clasificados a las semifinales del Clausura 2026, donde su rival será el Deportivo Nueva Santa Rosa, con quien disputó la final del anterior certamen, por lo que ese partido determinará a un nuevo equipo en la Liga Nacional.

San Pedro llegó a su escenario deportivo con la ventaja de haber empatado a cero goles el pasado jueves en Coatepeque, pero con el objetivo claro de ganar el duelo para estar entre los cuatro mejores equipos del Clausura 2026 de la Primera División.

Suchitepéquez, Nueva Santa Rosa y Chichicasteco están en semifinales

Esta tarde, se completa el grupo de los cuatro mejores con el duelo entre San Pedro y Coatepeque.

A un paso de la Liga Mayor

Brailin de León tuvo un partido espectacular y marcó doblete (32 y 67) y eso impulsó al equipo a ganar el duelo con un marcador de 4-0, gracias también a los tantos de Camilo Mora (59) y German Aguilar (88).

Con este triunfo por goleada, San Pedro clasificó a las semifinales donde ya estaban Deportivo Suchitepéquez, Nueva Santa Rosa y Chichicasteco.

Las semifinales quedan así:

  • Nueva Santa Rosa vs. San Pedro
  • Deportivo Suchitepéquez vs. Chichicasteco

Los juegos de ida se jugarán primero en Nueva Santa Rosa y Mazatenango; y los de vuelta serán en San Pedro Sacatepéquez y Chichicastenango.

La importancia de la semifinal entre Nueva Santa Rosa y San Pedro cobra tintes históricos, ya que al ser protagonistas de la final del Apertura 2025 ya había asegurado el 50 % del ascenso a la Liga Nacional, por lo que de repetir en la final automáticamente se asegura un boleto al máximo circuito del balompié guatemalteco.

Es decir, el ganador de Nueva Santa Rosa y San Pedro será finalista del Clausura 2026 de la Primera División y logrará su ascenso directo a la Liga Nacional.

El perdedor de esta semifinal, deberá esperar un partido extra por el ascenso y su rival será el otro finalista de Primera División, que saldrá de la serie entre Suchitepéquez y Chichicasteco.      

En las próximas horas se darán a conocer oficialmente los días y horarios de cada uno de los cuatro compromisos deberán jugarse en las semifinales de la Primera División.

En Portada

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional t
Deportes

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional

04:58 PM, Abr 26
Mictlán pierde la categoría en una dramática jornadat
Deportes

Mictlán pierde la categoría en una dramática jornada

04:55 PM, Abr 26
Así fue el operativo para capturar a hombres que vendían vehículo robado en Marketplacet
Nacionales

Así fue el operativo para capturar a hombres que vendían vehículo robado en Marketplace

04:12 PM, Abr 26
El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trumpt
Internacionales

El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump

01:58 PM, Abr 26
¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsiónt
Viral

¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsión

08:50 AM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos