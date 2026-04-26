Nueva Santa Rosa-San Pedro, por el ascenso a Liga Nacional

Este domingo 26 de abril en el estadio Municipal de San Pedro de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, se solventó la última serie de los cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala que dejó a los "Gallos" como los clasificados a las semifinales del Clausura 2026, donde su rival será el Deportivo Nueva Santa Rosa, con quien disputó la final del anterior certamen, por lo que ese partido determinará a un nuevo equipo en la Liga Nacional.
San Pedro llegó a su escenario deportivo con la ventaja de haber empatado a cero goles el pasado jueves en Coatepeque, pero con el objetivo claro de ganar el duelo para estar entre los cuatro mejores equipos del Clausura 2026 de la Primera División.
A un paso de la Liga Mayor
Brailin de León tuvo un partido espectacular y marcó doblete (32 y 67) y eso impulsó al equipo a ganar el duelo con un marcador de 4-0, gracias también a los tantos de Camilo Mora (59) y German Aguilar (88).
Con este triunfo por goleada, San Pedro clasificó a las semifinales donde ya estaban Deportivo Suchitepéquez, Nueva Santa Rosa y Chichicasteco.
Las semifinales quedan así:
- Nueva Santa Rosa vs. San Pedro
- Deportivo Suchitepéquez vs. Chichicasteco
Los juegos de ida se jugarán primero en Nueva Santa Rosa y Mazatenango; y los de vuelta serán en San Pedro Sacatepéquez y Chichicastenango.
La importancia de la semifinal entre Nueva Santa Rosa y San Pedro cobra tintes históricos, ya que al ser protagonistas de la final del Apertura 2025 ya había asegurado el 50 % del ascenso a la Liga Nacional, por lo que de repetir en la final automáticamente se asegura un boleto al máximo circuito del balompié guatemalteco.
Es decir, el ganador de Nueva Santa Rosa y San Pedro será finalista del Clausura 2026 de la Primera División y logrará su ascenso directo a la Liga Nacional.
El perdedor de esta semifinal, deberá esperar un partido extra por el ascenso y su rival será el otro finalista de Primera División, que saldrá de la serie entre Suchitepéquez y Chichicasteco.
En las próximas horas se darán a conocer oficialmente los días y horarios de cada uno de los cuatro compromisos deberán jugarse en las semifinales de la Primera División.