 Se definen a los primeros semifinalistas de Primera División
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Suchitepéquez, Nueva Santa Rosa y Chichicasteco están en semifinales

Esta tarde, se completa el grupo de los cuatro mejores con el duelo entre San Pedro y Coatepeque.

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Nueva Santa Rosa estará en semifinales de la "Liga de Ascenso"
Nueva Santa Rosa estará en semifinales de la "Liga de Ascenso" / FOTO: Liga de Futbol Primera División

La Liga de Futbol Primera División de Guatemala vive este fin de semana una jornada llena de emociones y dramatismo con la definición de los cuartos de final, etapa que dio el pase a semifinales a Deportivo Suchitepéquez, Deportivo Nueva Santa Rosa y a Chichicasteco. Esta tarde (14:30 horas) se juega la última serie entre San Pedro F. C. y Coatepeque F. C.  

El primer equipo clasificado a semifinales fue el Deportivo Suchitepéquez que eliminó al Deportivo Chiquimulilla y con ello saldó una venganza pendiente luego de ser eliminados por este mismo equipo en el torneo pasado. 

Los "Venados" llegaron con una ventaja de 2-1 a Chiquimulilla tras el juego de ida celebrado en Mazatenango, pero un gol de Hristopher Robles al 56 le dio el triunfo en la vuelta al cuadro "Canalero", y con ello se marcó un empate global de 2-2 en el estadio Los Conacastes.

Se jugó tiempo extra, y el empate no se rompió, por lo que fue necesaria la fatídica tanda de penaltis, donde los mazatecos fueron efectivos y marcaron sus cinco remates.  

En los penaltis, Suchitepéquez se impuso 5-3 gracias a los tantos de Armando Zamora, Fabricio González, Nery Cifuentes, Yeison Duque y Erick Rivera.

Nueva Santa Rosa y Chichicasteco también son semifinalistas

En la ida de los cuartos de final, el Deportivo Nueva Santa Rosa había sacado el mejor de los resultados, un 4-0 en casa ante Deportivo Gomerano, pero la historia de este domingo los puso al filo de quedar eliminados increíblemente.

Rafael Agamez al 29 anotó el 0-1 para los visitantes y con ello hacía un casi inalcanzable 0-5. Pero la reacción del cuadro local fue increíble y un triplete de Lucas Sánchez (39, 51 y 76) daban vida y esperanza para los "Búfalos" ya que el global se acortaba a 3-5.

Se llegó al minuto 80 y Néstor Chamalé hacía el 4-1 y un global de 4-5 quedando a un gol de igualar la serie final, pero no le alcanzó el tiempo restante y dolorosamente para los de casa, quedaron eliminados. El campeón defensor, Nueva Santa Rosa, avanza a semifinales.

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Deportivo Nueva Santa Rosa es semifinalista de Liga Primera División - Liga de Futbol Primera División

Por su parte, los "Peces Vela" del Deportivo Iztapa recibieron a Chichicasteco en el estadio El Morón con una temperatura infernal que rondaba en los 35 grados centígrados. La ida había terminado 0-0 en Chichicastenango, Quiché.

Em el juego de vuelta, el partido terminó 1-1 y con ello fue necesario el alargue, donde no se desequilibró el partido, dejando todo en la definición de los penaltis. Ahí, ganó el conjunto visitante 4-5 gracias a un tanto de Estupiñán. Por los locales había fallado Godínez, que terminó siendo clave para la no clasificación de los "Peces Vela" a la ronda de semifinales.  

Hoy, a las 14:30 horas, San Pedro recibe a Coatepeque (0-0) en el estadio Municipal de San Pedro en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y ahí se conocerá al último club clasificado a semifinales de la Liga Primera División.

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