Día Mundial de las Tortugas Marinas: Importancia y Amenazas

Las tortugas marinas, una especie que ha sobrevivido durante más de 100 millones de años, son esenciales para el equilibrio de los océanos y muestran el impacto de la acción humana en los ambientes acuáticos. El Día Mundial de las Tortugas Marinas, que se celebra este 16 de junio, busca concienciar sobre la relevancia de estos animales y los grandes desafíos que enfrentan debido a la contaminación que provoca el ser humano.
Actualmente, las siete especies reconocidas de tortugas marinas luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Su conservación es imprescindible no solo para ellas, sino también para los ecosistemas marinos y costeros, ya que cumplen roles vitales que benefician tanto a otras especies como a actividades humanas como la pesca y el turismo.
Funciones clave en los océanos
Las tortugas marinas se alimentan de pastos y algas marinas, ayudando a que estos hábitats se mantengan saludables y diversos. Al controlar el crecimiento de la vegetación marina y de ciertas especies que compiten con los corales, promueven la biodiversidad. Por ejemplo, la tortuga carey, al consumir esponjas en los arrecifes, favorece la recuperación y el desarrollo de los corales, elementos fundamentales para la vida marina.
En las playas, los nidos de tortugas aportan nutrientes mediante los restos de huevos y cáscaras que no eclosionan, enriqueciendo los suelos y generando condiciones óptimas para la vegetación costera. Esta vegetación es una barrera natural contra la erosión y esencial para mantener la estabilidad de las playas.
Sorprendente adaptación
Estos reptiles, que convivieron incluso con los dinosaurios, son considerados auténticos fósiles vivientes. La Oceanic Society afirma que las tortugas marinas llevan al menos 110 millones de años en la Tierra, soportando eventos de extinción masiva con solo leves cambios evolutivos.
- Tortuga verde
- Laúd
- Carey
- Caguama
- Lora
- Olivácea
- Plana
Se agrupan en dos familias principales: seis especies tienen caparazón duro y la laúd un caparazón flexible y correoso. La forma y el patrón de los caparazones, así como las escamas faciales, son únicas en cada ejemplar y funcionan como una huella digital.
Factores que amenazan su existencia
El cambio climático afecta el sexo de las crías, determinado por la temperatura durante la incubación: temperaturas superiores a 29 °C producen hembras mientras que las temperaturas bajas generan machos, según WWF. Este fenómeno preocupa a los especialistas, porque el aumento global de temperaturas podría romper el equilibrio natural de estas poblaciones.
La vida de las crías de tortuga es peligrosa: solo una de cada mil llega a la adultez. Tras salir del huevo, enfrentan múltiples depredadores en la arena y en el mar como aves, cangrejos y peces.
Quienes sobreviven pueden llegar a vivir hasta 100 años y demoran entre dos y tres décadas en alcanzar la madurez sexual. Son migradoras de largas distancias: algunas viajan más de 19,000 kilómetros y utilizan el campo magnético terrestre como guía, volviendo décadas después a la misma playa donde nacieron para desovar.
Peligros impulsados por el hombre
Las tortugas marinas no pueden esconder sus extremidades dentro del caparazón como lo hacen sus parientes terrestres. Sus cuerpos, adaptados para la natación, les permiten cruzar grandes extensiones de océano. La dieta varía según la especie: la tortuga verde prefiere pastos y algas, mientras que otras se alimentan de medusas, esponjas y pequeños crustáceos.
Entre las mayores amenazas destacan:
- Pesca incidental
- Ingesta de plásticos
- Destrucción de hábitats
- Explotación directa de huevos y carne
Cada año, según la ONU, ocho millones de toneladas de plástico llegan a los océanos, afectando gravemente a las tortugas por enredos o por haber ingerido desechos. Historias como la de "Lime-a-palooza", rescatada luego de tragar más de un metro de hilo y un globo, ilustran el nivel del daño actual.
Expertos y organizaciones insisten en que las decisiones humanas en todos los niveles pueden determinar la supervivencia de las tortugas marinas. Las acciones personales, comunitarias y gubernamentales marcan la diferencia entre la recuperación o el colapso de las poblaciones de esta especie clave para la salud de los océanos.