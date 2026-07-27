Resultado Antigua y Barbuda-Guatemala - Premundial sub-20

La Selección Sub-20 de Guatemala consiguió una valiosa victoria por 4-0 sobre Antigua & Barbuda en la segunda jornada del Grupo B del Premundial Sub-20 de Concacaf, un resultado que mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen. El equipo dirigido por Sebastián Bini respondió a la obligación de sumar los tres puntos y mostró solidez para imponerse con anotaciones de Óscar de León, Julio Ramos, Mayron González y Bryan Guerra, en un encuentro donde la Azul y Blanco controló el desarrollo de las acciones.
Después de haber debutado con una ajustada derrota por 1-0 frente a Costa Rica, el triunfo representa un impulso importante para la selección guatemalteca. Con estos tres puntos, Guatemala se coloca provisionalmente en la primera posición del Grupo B, con una diferencia de goles de +3, mientras espera el desenlace del compromiso entre Costa Rica y México, un resultado que será determinante para definir el panorama antes de la última jornada.
¿Qué viene para Guatemala?
El siguiente desafío para la Bicolor será precisamente ante México, en un partido que marcará el cierre de la fase de grupos y que podría definir su clasificación a los cuartos de final. El formato del torneo establece que avanzarán los dos mejores equipos de cada grupo, además de los dos mejores terceros lugares.
Por ello, la victoria frente a Antigua & Barbuda no solo mantiene con vida a Guatemala, sino que también fortalece sus posibilidades de avanzar, incluso si termina en la tercera posición de su sector.
Más allá del pase a la fase eliminatoria, el Premundial ofrece premios de gran relevancia. Los cuatro equipos que superen los cuartos de final obtendrán su boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, mientras que los dos finalistas asegurarán su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para Guatemala, finalizar entre los dos primeros lugares del grupo sería el escenario ideal y acercaría a la selección al objetivo de disputar el tercer Mundial Sub-20 de su historia, una meta que continúa al alcance tras este importante triunfo.