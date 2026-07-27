Gobierno impulsa reforma para negar medidas sustitutivas a detenidos por portar armas sin licencia

El Gobierno de Guatemala impulsa una iniciativa de ley enfocada en reformar el Código Procesal Penal con el objetivo de evitar que se otorguen medidas sustitutivas a las personas que sean detenidas por portar armas de fuego sin contar con la licencia respectiva.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió al tema durante una conferencia de prensa este lunes, 27 de julio, en la cual indicó que en los primeros siete meses de 2026 ha sido detenido un "significativo número" de personas por delitos de homicidio por arma de fuego y actividades relacionadas con extorsione.
"Con el tema de las armas de fuego, quiero decirles que hemos capturado casi más de mil personas cometiendo este delito de portación ilegal de arma de fuego sin la respectiva licencia. Yo estoy en comunicaciones con la Comisión de Gobernación del Congreso de la República porque esta semana quiero presentar una iniciativa de ley para que se reforme el Código Procesal Penal y que se evite dar medida sustitutiva a aquellas personas que hayan sido detenidas por esta portación sin licencia", expresó.
El funcionario indicó que hacer esa modificación es una condición necesaria para la lucha que se hace desde esa cartera en temas de seguridad. Según sus palabras, de alguna manera es inadmisible que una persona porte un arma de fuego sin la licencia respectiva.
"En ese sentido, yo quiero mandar el mensaje, sobre todo, hacer un llamado a mis colegas jueces de que se tome en serio la gravedad de esta conducta. Una persona que anda con un arma de fuego sin licencia de portación no puede andar haciendo absolutamente nada bueno. Tampoco podemos considerar que es una conducta defensiva. La persona que quiere defenderse de un ataque, de una actividad ilícita tiene que tener su arma de fuego debidamente registrada en la Dirección General de Control de Armas y Municiones y, por supuesto, tiene que tener su debida licencia", enfatizó Villeda.