 Exalcalde guatemalteco se declara culpable en EE. UU.
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Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU.

El exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Romeo Ramos Cruz, se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

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El exalcalde Héctor Ramos es requerido por la justicia de EE. UU., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exalcalde Héctor Ramos es requerido por la justicia de EE. UU. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Romeo Ramos Cruz, exalcalde del municipio guatemalteco de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, se declaró este lunes culpable de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, donde se encuentra detenido tras ser extraditado hace casi un año.

Ramos Cruz, de 58 años, se declaró culpable de conspiración para importar más de cinco kilos de cocaína a suelo estadounidense, por lo que se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, según un comunicado del Departamento de Justicia.

La sentencia se conocerá el próximo 2 de diciembre en una vista en el tribunal federal de Washington.

Vinculado con estructura regional

Según documentos judiciales, el exalcalde fue miembro de una organización de narcotráfico con sede en Guatemala entre 2022 y 2023 y que era responsable del transporte de cocaína a mercados estadounidenses.

Durante su mandato (2020-2024), Ramos nombró a un conocido narcotraficante para un alto cargo en la policía municipal y también utilizó su autoridad y acceso como alcalde para coordinar la logística y el transporte de un cargamento de cocaína con destino a EE.UU.

En una ocasión, camufló el envío, procedente desde Venezuela, como una donación de cemento a su localidad y pidió por carta que evadiera la inspección de las autoridades guatemaltecas.

Ramos Cruz fue detenido el pasado mayo y posteriormente trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Ciudad de Guatemala. Tras su arresto, fue extraditado a EE.UU. el 4 de agosto.

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Dos guatemaltecos son extraditados a Estados Unidos

Las autoridades de Guatemala cumplieron el pasado 16 de julio el proceso para la extradición de dos ciudadanos guatemaltecos que eran requeridos por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con abusos.

Los sindicados son: Inmer Misael Barrios Osorio, requerido por el delito de agresión sexual; y Alejandro de Jesús Hernández Godínez, por violación de un menor de edad.

De acuerdo con la información compartida por el Sistema Penitenciario, el personal de la Fuerza Élite efectuó el traslado de los privados de libertad al Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 capitalina, para ser entregados a las autoridades norteamericanas.

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