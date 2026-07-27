 Video, una frase y luego la tragedia en Boca del Monte
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El inquietante mensaje que compartió una de las víctimas minutos antes de la masacre en Boca del Monte

Video, una frase y luego la tragedia: las últimas publicaciones de una víctima de la tragedia en Boca del Monte.

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El inquietante mensaje que compartió Boris Tello minutos antes de la masacre en Boca del Monte., Bomberos Municipales.
El inquietante mensaje que compartió Boris Tello minutos antes de la masacre en Boca del Monte. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Un video familiar y un mensaje que llamó la atención fueron las últimas publicaciones que compartió en sus historias de Instagram Boris Tello, una de las siete víctimas mortales de la masacre ocurrida la noche del sábado 25 de julio en la zona 2 de Boca del Monte, Villa Canales.

Minutos antes del ataque armado, Tello publicó un video en el que se observa la carne que preparaban en un asador para una celebración familiar. En la grabación también se escucha que intercambia unas palabras con su madre, la tiktoker María Eugenia Reyes Morales, conocida en redes sociales como "La MiAmor", quien también perdió la vida en el hecho.

El ambiente que refleja el video era aparentemente tranquilo, como el de cualquier reunión familiar. Sin embargo, la siguiente historia que compartió en la red social despertó inquietud tras conocerse la tragedia.

Se trató de una imagen acompañada por la frase: "Para caminos difíciles, jugadores letales", junto a una ilustración en la que aparecen cuatro icónicos personajes del cine de terror: Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger y Leatherface, quienes son mostrados preparando carne en un asador similar al que aparecía en el video anterior.

Las víctimas mortales 

Poco después de esa publicación se registró el ataque armado que cobró la vida de Boris Tello; de su madre, María Eugenia Reyes Morales; y de su padre, Francisco Tello, esposo de "La MiAmor". En total, siete personas fallecieron durante el hecho violento.

Las otras víctimas fueron identificadas como:

  • Lester Joel García, de 23 años.
  • Kevin Antonio Bol, de 18 años.
  • Samuel Ramos Monterroso, de 17 años.
  • José Antonio Juárez Orellana, de 20 años.
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A través de un video publicado en sus redes sociales, el joven compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas se encontraban reunidas en una vivienda para celebrar un cumpleaños.

Las investigaciones preliminares indican que la puerta del inmueble permanecía abierta y que, mientras se quemaban cohetillos durante la celebración, sujetos desconocidos aprovecharon para ingresar y abrir fuego, confundiendo las detonaciones con los juegos pirotécnicos.

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Municipal de Villa Canales mantiene a cargo la investigación de la masacre. Según las primeras averiguaciones, el ataque armado fue directo, aunque las diligencias continúan para esclarecer el móvil del crimen.

El Ministerio Público continúa con la investigación para establecer la hipótesis del caso, individualizar a los posibles responsables y promover las acciones legales correspondientes", indicó el ente investigador mediante un comunicado.

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