 Caravana de transporte pesado avanza por ruta al Pacífico
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Caravana de transporte pesado avanza por la ruta al Pacífico

Las unidades de transporte pesado circulan por el kilómetro 22 rumbo a la capital.

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Caravana de transportistas que rechazan alza al precio de combustibles en ruta al Pacífico., PMT de Villa Nueva
Caravana de transportistas que rechazan alza al precio de combustibles en ruta al Pacífico. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Una caravana del transporte pesado se moviliza este lunes, 27 de julio, por el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico (CA-9) con dirección a Ciudad de Guatemala, lo cual genera serias complicaciones en el tránsito del municipio de Villa Nueva y sus alrededores.

Las unidades circulan principalmente por dos carriles sobre el referido tramo. Aunque no hay un cierre total del paso, se movilizan a velocidad lenta y solo mantiene libre un carril para el resto del tránsito, lo cual ha generado circulación lenta.

Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, explicó que se mantiene la verificación de esta caravana, que avanza rumbo a la capital, específicamente hacia los alrededores del Congreso de la República.

"Esta situación impacta en la movilidad de cientos de vecinos que vienen del sector sur, provenientes de Amatitlán y Escuintla, hacia la Ciudad de Guatemala. La caravana avanza de manera lenta y conforme vaya acercándose a la capital vamos a tener serias complicaciones en la movilidad vehicular", dijo.

Agregó que, al momento en el que los tráiler lleguen a los alrededores de subida de Villa Lobos se tendrá un impacto bastante grande desde los alrededores del kilómetro 20. Y cuando esté en la calzada Aguilar Batres, afectará la salida del bulevar del Cenma y posiblemente la operación del Transmetro.

En ese contexto, el funcionario municipal hizo un llamado a los usuarios a buscar rutas alternas para evitar mayores inconvenientes.

Precios de los combustibles

La caravana que se lleva a cabo hoy ya había sido anunciada por gremiales de transportistas y se suma a otras medidas de hecho implementadas por diferentes grupos para exigir a las autoridades que se brinden respuestas prontas ante el aumento de los precios de los combustibles, que ya superan los Q40 por galón.

La semana pasada, el Gobierno anunció las medidas que serán implementadas ante la situación actual generada por la crisis en oriente medio y tras el fin del subsidio que estuvo vigente por tres meses en el país.

En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo explicó que impulsó ante el Congreso una iniciativa de ley de apoyo directo al precio del combustible que consistirá en un aporte de 12 quetzales por galón de diésel y de 3 quetzales por galón de gasolina regular.

"Proyectamos que este apoyo se prolongue hasta finales de este año (2026) y lo estamos logrando mediante una reorganización de las finanzas con las que ya cuenta el Gobierno y una rápida implementación, una vez que el Congreso lo apruebe", expresó.

Como una segunda medida para atender la crisis que se presenta, el mandatario indicó que se estará integrando una mesa técnica para empezar a identificar y desarrollar medidas que puedan llegar a ser aplicadas en caso de que la crisis global de los precios del petróleo continúe más allá del tiempo que va a durar este nuevo subsidio.

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