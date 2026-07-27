 Transportistas de Antigua Guatemala suspenden servicio
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Transportistas de Antigua Guatemala suspenden servicio por extorsiones

Se ha señalado riesgos de ataques contra las unidades que cubren la ruta hacia la Ciudad de Guatemala.

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Foto de archivo.
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Los transportistas de buses extraurbanos que cubren la ruta entre Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala mantienen suspendido el servicio este lunes, 27 de julio, debido a riesgos que estarían enfrentando por supuestas amenazas de extorsionistas.

Según la información preliminar, la medida fue adoptada ante posibles ataques que podrían perpetrar los grupos delincuenciales contra las unidades, pilotos, ayudantes y usuarios.

Cientos de personas se han visto afectadas debido a la paralización del servicio, ya que les ha generado inconvenientes para llegar a sus centros de trabajo y estudio. Ante la suspensión, quienes necesitan trasladarse a la capital o hacia Antigua Guatemala han tenido que buscar opciones alternativas.

Los usuarios que buscan viajar desde la Ciudad Colonial hacen uso de taxis colectivos que les permiten llegar inicialmente a San Lucas Sacatepéquez para poder después abordar los buses de occidente para dirigirse a la Ciudad de Guatemala.

Transportistas exigen al Gobierno frenar las extorsiones y atender el alza del combustible

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) brindó una conferencia de prensa para dar a conocer las peticiones que hace a la administración del presidente Bernardo Arévalo ante el impacto de la violencia y el aumento del precio del diésel.

Transportistas exigen al Gobierno frenar las extorsiones

Representantes del Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), junto a organizaciones del sector transporte, hicieron recientemente un llamado al Gobierno para que adopte medidas inmediatas frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta a pilotos y ayudantes.

Durante una conferencia de prensa, los transportistas señalaron que las extorsiones se han convertido en una "condena de muerte" para quienes laboran en el sector. Indicaron que cada semana se registran ataques contra pilotos y que muchas de las víctimas son asesinadas por negarse a pagar las exigencias de grupos criminales.

"El transporte mueve al país y hoy el país nos está quedando a deber", expresaron los representantes del gremio, quienes afirmaron que numerosas empresas han optado por retirar unidades de circulación debido a la inseguridad, reduciendo la oferta de transporte y afectando la movilidad de miles de usuarios.

René Zamora, vicepresidente de la Gretexpa, explicó que entre las principales demandas dirigidas al Gobierno, que encabeza el presidente Bernardo Arévalo, figuran la implementación inmediata de un plan de seguridad en todas las rutas, la investigación y captura de los responsables de los ataques, el fortalecimiento de líneas de denuncia seguras, la instalación de una mesa permanente de diálogo y apoyo económico para las familias de pilotos y ayudantes asesinados.

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