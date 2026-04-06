 Transportistas exigen respuestas por alza de combustibles
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Transportistas piden respuestas concretas por alza a combustibles; Congreso sigue sin consensos

Transportistas protestan en la Ciudad de Guatemala ante el aumento de precios de combustibles, mientras el Legislativo continúa abordando posibles soluciones para mitigar esta crisis económica.

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Reunión de la instancia de jefes de bloque en el Congreso el lunes 6 de abril de 2026., Dayana Rashón/EU
Reunión de la instancia de jefes de bloque en el Congreso el lunes 6 de abril de 2026. / FOTO: Dayana Rashón/EU

Los jefes de bloque del Congreso de la República sostuvieron este lunes, 6 de abril, una reunión enfocada en dar seguimiento a los temas que marcarán la agenda de las próximas sesiones plenarias, con especial énfasis en las alternativas para reducir el impacto del incremento en los precios de los combustibles.

En el encuentro, los diputados aprobaron la agenda para la sesión del martes, donde el primer punto será continuar el segundo debate de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero. Sin embargo, el tema de los combustibles aparece hasta el sexto punto de la agenda plenaria, desplazando la discusión sobre este problema que afecta a la población y a los sectores productivos.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó que el retraso en la discusión responde a la necesidad de continuar los consensos entre las bancadas, lo que motivó que los jefes de bloque programen una nueva reunión el martes a las 10 de la mañana, para intentar avances concretos en la búsqueda de soluciones al alza de los combustibles.

Transportistas piden respuestas inmediatas

Transportistas de diferentes puntos del país intensificaron la presión sobre las autoridades. Varias caravanas organizadas por la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos (CATUG) recorrieron diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala y municipios cercanos, con destino a la Municipalidad capitalina, el Congreso y el Palacio Nacional.

Los manifestantes denominaron a la movilización como una "marcha pacífica", a través de la cual exigen que el Gobierno y el Legislativo provean soluciones integrales a la crisis de los combustibles. A lo largo de la 8a avenida de la zona 1, frente al Congreso, decenas de buses urbanos optaron por ocupar solamente un carril, buscando visibilidad sin bloquear el tránsito por completo.

Representantes de la gremial de transportes de rutas cortas, la Federación Nacional de asociaciones de transportes extraurbano y los transportistas de carga entablaron diálogo directo con los jefes de bloque. En el encuentro, reiteraron la urgencia de encontrar alternativas efectivas para enfrentar el incremento en los precios de los combustibles, señalando que la situación se ha vuelto insostenible para el sector.

Los líderes gremiales expresaron: "Es imposible soportar los altos costos, necesitamos la debida atención al respecto. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación y necesitamos soluciones concretas porque no podemos solventar los costos".

La falta de acciones inmediatas eleva la tensión y acrecienta las expectativas ante la próxima jornada legislativa, en la que el sector transporte espera propuestas claras que contribuyan a afrontar la crisis de los combustibles.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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