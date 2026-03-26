Congreso abordará subsidio al diésel después de Semana Santa

El tema de los combustibles continúa generando un fuerte impacto en la economía de los guatemaltecos, pues el galón de gasolina y diésel ya supera los 40 quetzales. Los ciudadanos en general, pero principalmente los transportistas, han insistido con pronunciamientos y medidas de hecho que las autoridades brinden soluciones en este tema, pero no se han alcanzado acuerdos para dar respuesta a la problemática.
En ese contexto, el pasado martes se llevó a cabo una reunión en el Congreso de la República, en la cual participaron los jefes de bloque y delegados de diferentes instituciones relacionadas con el tema. Sin embargo, aunque se expusieron diferentes propuestas que van desde la suspensión de impuestos hasta la aplicación de un subsidio, no quedó ninguna en firme.
Ante esta situación, diputados de diferentes bancadas han enviado cartas a la junta directiva del Legislativo para solicitar que de forma urgente se convoque a nuevos acercamientos para la búsqueda de soluciones, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Han planteado sesionar la próxima semana para abordar el tema de los combustibles.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, explicó que durante la reunión de junta directiva realizada recientemente no se conoció ninguna agenda de carácter legislativo, pues únicamente se abordaron temas administrativos.
En ese sentido, también recordó que los trabajadores del Legislativo tendrán descanso durante la Semana Santa y, por lo tanto, no se puede realizar una sesión plenaria en ese período. También mencionó que la instancia de jefes de bloque sí fue convocada, pero para cuando concluya la semana mayor.
"Los empleados del Congreso, por orden de su pacto, van a tener feriado toda la semana entrante. Este Congreso necesita trabajadores para llevar las sesiones, entonces, lo que puedo anticipar es que ya están convocados jefes de bloque para el lunes después de Semana Santa", explicó.
También señaló que está invitando a los transportistas, con quienes ya tuvo un diálogo, para que se acerquen y profundizar en la búsqueda de soluciones. Mientras tanto, aseguró que están en contante negociación para aprobar el subsidio al diésel que, según sus palabras, es "tan necesitado".
Critica a diputados y expone agenda
El presidente del Legislativo, Luis Contreras, criticó a los diputados que han insistido en que se sesione de forma urgente por el tema de los combustibles, pues consideró que de cierta manera buscan protagonismo en las redes sociales.
"Entonces, está claro. Yo no puedo armar una sesión porque alguien dice, pero no fue de conocimiento de junta directiva. Entiendo que nos están pidiendo eso. También les gusta salir en Tik Tok aduciendo cosas que no van a pasar (...) Pero sí, vamos a estar aquí el lunes después de Semana Santa. Queremos aprobar el subsidio al diésel, la Ley de Lavado en segundo debate y la Ley de Puertos en tercer debate y redacción final. Esa es la agenda del país", concluyó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7