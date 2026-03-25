 Diésel supera Q42: Alzas en combustibles continúan
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Alzas en combustibles persisten: diésel supera los Q42 por galón

Un monitoreo permitió observar los valores en los que se cotizan la gasolina y el diésel.

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Continúan registrándose aumentos en los precios de los combustibles en Guatemala debido al impacto de la crisis en Oriente Medio y posibles prácticas especulativas a las que las autoridades les dan el seguimiento respectivo. En el diésel se ha observado un mayor efecto, pues ya desde la semana pasada supera los 40 quetzales por galón.

Patrullaje Informativo llevó a cabo un monitoreo en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, por medio del cual se pudo determinar que el precio de diésel se cotiza en 42.99 quetzales en algunos centros de servicio en modalidad de servicio completo.

En general, estos son los valores a los que se ofrecen los combustibles en las gasolineras de diferentes sectores:

Ruta interamericana, Sacatepéquez

En modalidad de servicio completo

Los precios se cotizan en:

  • Q39.86 Regular
  • Q40.89 Superior
  • Q42.89 Diésel

En modalidad de autoservicio

  • Q38.49 Regular
  • Q39.49 Superior
  • Q41.49 Diésel

Mientras tanto, en sectores departamento de Guatemala se cotiza en:

San Miguel Petapa

  • Q38.49 Regular
  • Q39.49 Superior
  • Q41.49 Diésel

Calzada Raúl Aguilar Batres

  • Q38.49 Regular
  • Q39.49 Superior
  • Q41.49 Diésel

Sectores de la zona 10 capitalina y Obelisco

  • Q38.45 Regular
  • Q39.45 Superior
  • Q41.45 Diésel

Sectores de la zona 9 capitalina

  • Q38.49 Regular
  • Q39.49 Superior
  • Q41.49 Diésel

Sectores de la zona 13 capitalina y avenida Hincapié

  • Q38.49 Regular
  • Q39.39 Superior
  • Q41.49 Diésel

Los precios se incrementan entre Q1.00 y Q1.10 en cada centro de servicio en la modalidad de servicio completo en la ciudad capital, alcanzando estos montos:

  • Q39.99 Regular
  • Q40.99 Superior
  • Q42.99 Diésel
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Gobierno de Guatemala busca subsidiar combustibles

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció ayer la presentación ante el Congreso de varias iniciativas de ley que buscan implementar un subsidio temporal a los combustibles, como respuesta al alza de precios derivada de la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán.

Arévalo de León, explicó en una rueda de prensa que el bloque legislativo del Movimiento Semilla —el partido que lo llevó al poder en enero de 2024— presentó tres iniciativas para responder al aumento de los derivados del petróleo.

"Confiamos en que las discusiones permitan encontrar un consenso para hacerlas efectivas", puntualizó el mandatario.

La propuesta contempla un subsidio por tres meses de 1,04 dólares por galón de diésel, el hidrocarburo con mayor impacto en el transporte de carga y productos básicos.

Asimismo, se plantea un apoyo de 65 centavos de dólar por galón de gasolinas por el mismo periodo, y un subsidio de 2,61 dólares para el cilindro de gas propano de 25 libras por un plazo de seis meses.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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