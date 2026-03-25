 Por tercer día, persisten bloqueos contra el alza en precios de combustibles
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Por tercer día, persisten bloqueos contra el alza en precios de combustibles

Hay presencia de manifestantes en diferentes puntos en Zacapa y Jutiapa.

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Uno de los puntos bloqueados por transportistas que rechazan el alza en precios de los combustibles., Medios locales
Uno de los puntos bloqueados por transportistas que rechazan el alza en precios de los combustibles. / FOTO: Medios locales

Por tercer día consecutivo, este miércoles 25 de marzo se mantiene una jornada de bloqueos de parte de transportistas que expresan su rechazo ante el aumento en los precios de los combustibles. El impacto en la circulación vial se presenta en diferentes carreteras.

La información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) señala que tres puntos con presencia de manifestantes, donde el paso está cerrado en ambos sentidos. Se trata de:

CA-9 Norte

  • Km. 136 Kalahari, Río Hondo, Zacapa.

CA-10

  • Km. 136.5 Puente Motagua, Río Hondo, Zacapa.

CA-01 Oriente

  • Km. 140 Aldea Estanzuela, Asunción Mita, Jutiapa.

Gobierno de Guatemala busca subsidiar combustibles

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció ayer la presentación ante el Congreso de varias iniciativas de ley que buscan implementar un subsidio temporal a los combustibles, como respuesta al alza de precios derivada de la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán.

Arévalo de León, explicó en una rueda de prensa que el bloque legislativo del Movimiento Semilla —el partido que lo llevó al poder en enero de 2024— presentó tres iniciativas para responder al aumento de los derivados del petróleo.

"Confiamos en que las discusiones permitan encontrar un consenso para hacerlas efectivas", puntualizó el mandatario.

La propuesta contempla un subsidio por tres meses de 1,04 dólares por galón de diésel, el hidrocarburo con mayor impacto en el transporte de carga y productos básicos.

Asimismo, se plantea un apoyo de 65 centavos de dólar por galón de gasolinas por el mismo periodo, y un subsidio de 2,61 dólares para el cilindro de gas propano de 25 libras por un plazo de seis meses.

Actualmente, el galón de diésel supera los 42 quetzales (5,49 dólares) en el mercado local, mientras que la gasolina alcanza los 40 quetzales (5,23 dólares), cifras que el Ejecutivo considera una amenaza directa al costo de vida de los guatemaltecos.

Dichos precios representan un incremento de entre el 10% y el 20% en las últimas semanas, impulsado por la volatilidad del crudo en el mercado internacional.

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