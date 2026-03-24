Combustibles: Congreso debate soluciones urgentes entre subsidios y exenciones fiscales

En medio de una creciente preocupación por el alza sostenida en los precios de los combustibles, diversas autoridades y legisladores se reunieron este martes, 24 de marzo, en el salón mayor del Congreso de la República para debatir y buscar soluciones urgentes. La reunión, que contó con la presencia de jefes de bloque y representantes del Ejecutivo, puso sobre la mesa distintas propuestas, evidenciando una división de criterios entre quienes apoyan un subsidio y quienes abogan por la suspensión de impuestos.
Desde el Gobierno, la postura inicial se inclinó hacia el apoyo a un subsidio. La ministra de Economía, Gabriela García, manifestó el respaldo de su cartera a la propuesta de la bancada oficialista de otorgar una ayuda económica directa para mitigar el impacto en el consumidor. En la misma línea, autoridades delegadas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aseguraron que, de aprobarse un subsidio, trabajarían en su implementación eficaz y sin demoras, comprometiéndose a aportar desde su perspectiva.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Víctor Ventura, reveló que su despacho ha interpuesto 72 denuncias, en el marco de una investigación exhaustiva sobre posibles especulaciones en la cadena de distribución de combustibles. "No solamente es posible especulación al final de la cadena, puede ser al inicio de la cadena o en las etapas intermedias, eso estamos investigando", afirmó el ministro.
Añadió que están solicitando información a los distintos grupos involucrados para determinar el comportamiento de los precios y si los ajustes corresponden efectivamente a prácticas especulativas.
Propuestas legislativas para contener el aumento
Durante la reunión, varios diputados presentaron sus propias iniciativas para enfrentar la crisis. Julio Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, propuso una ampliación presupuestaria significativa que incluye una ampliación de mil quinientos millones de quetzales (Q1,500 millones) para el Ministerio de Energía y Minas durante dos meses.
Esta medida tendría un impacto directo en los precios, con una reducción de ocho quetzales (Q8) por galón de diésel y cinco quetzales (Q5) para la gasolina superior y regular. Las fuentes de financiamiento para esta ampliación provendrían de una disminución en la caja y bancos de recursos del tesoro, una reducción de saldos de colocaciones internas y externas y otras fuentes que determine el Ministerio de Finanzas. De aprobarse hoy, la norma entraría en vigor aproximadamente en la quincena de abril, una vez aprobado su reglamento, expuso el legislador.
En contraste con la idea, el diputado Inés Castillo, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó una alternativa enfocada en la suspensión de impuestos. Propuso suspender por seis meses el impuesto al petróleo, argumentando que no están de acuerdo con un subsidio. "Más de veintiséis mil millones (Q26,000 millones) se han recaudado en este impuesto el cual no se ve reflejado en las calles", expresó, criticando la efectividad del gravamen actual.
Otro legislador que se opuso al subsidio fue el diputado Cornelio García, quien planteó la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los combustibles. El parlamentario enfatizó que "un subsidio es premiar a los distribuidores, se quedan con los subsidios y se quedan con los precios altos", sugiriendo que el beneficio no llegaría directamente al consumidor final.
Finalmente, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) formalizaron una Iniciativa de Ley que busca una suspensión temporal del impuesto al petróleo y del IVA al diésel por los próximos seis meses. Esta propuesta de la UNE aseguraría un beneficio de diez quetzales (Q10) por galón de cualquier combustible, buscando un alivio directo y significativo para los ciudadanos.
Al concluir la instancia de jefes de bloque, las autoridades de diversas carteras del Ejecutivo reiteraron su inclinación por la opción del subsidio. El viceministro de Hidrocarburos argumentó que la naturaleza del conflicto actual, que ha provocado el alza de precios, es de corto plazo.
"Tenemos la certeza que este conflicto no va ser de largo plazo, entonces hay que tomar medidas de corto plazo como un subsidio para ir evaluando las medidas", indicó el funcionario, sugiriendo que un subsidio permitiría una respuesta ágil mientras se monitorea la evolución de la situación global.