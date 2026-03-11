Congreso analiza iniciativa para estabilizar precios del combustible

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, Julio Héctor Estrada, dio a conocer que se trabaja en una iniciativa para subsidiar la gasolina regular y el diésel, tomando en cuenta el impacto que ha tenido la crisis internacional en los precios, ya que constantemente se observan alzas en los expendios a nivel nacional.
De acuerdo con información de las autoridades gubernamentales, se ha observado una especulación en los valores de estos productos derivados del petróleo, por lo que se han intensificado los operativos de verificación en el marco del Plan Centinela.
De continuar la tendencia al alza, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) calculó que próximamente el galón de combustible podría superar los Q35. Mientras tanto, transportistas extraurbanos ya han advertido la posibilidad de un incremento en las tarifas.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el diputado Estrada señaló que es justamente ese tema del impacto al bolsillo de los guatemaltecos lo que se busca atender y es por ello que se trabaja en la propuesta de ley.
Explicó que se tiene un antecedente en el país, correspondiente a los años 2022 y 2023, donde se tomaron fondos públicos y se asignaron para otorgar entre Q3 y Q5 por galón para la gasolina y el diésel. Se trató de un aporte del MEM a la tarifa, directamente a los importadores, para reducir el impacto que estaba teniendo la guerra en Ucrania. Esta situación complicada se mantuvo entre ocho o nueve meses, recordó el legislador.
Y, aunque se está tomando en cuenta lo ocurrido en ese entonces, indicó para esta nueva iniciativa se está proponiendo algo que es más institucional, más a largo plazo y que regula la creación de un fondo para la estabilización de los precios.
"Voy a explicar cómo funciona: cuando los precios del petróleo estén debajo de 75 dólares el barril, este fondo va a poner un impuesto o un cargo adicional a la importación de gasolina y diésel y va a acumular recursos. Entonces los precios, por ejemplo, del diésel que estaban a 24 y 25 y llegaron a 38 o 39, llegarían a 30 y cuando bajan de 30, se estabilizarían y bajarían más despacio porque estarían ahorrando dinero a ese fondo", dijo.
Agregó que, cuando suba de 95 dólares el barril, saca dinero del fondo y compensa la tarifa que se está poniendo con desembolsos de ese mismo fondo. Entonces, eso quedaría de manera institucional, específicamente siendo un fondo de estabilización para que funcione de forma permanente.
La medida se contempla para que se mantenga en funcionamiento a largo plazo; sin embargo, Estrada explicó que, en este momento, cuando se tiene una crisis, el fondo arrancaría con un aporte de Gobierno de 1 mil 500 millones de quetzales para poder enfrentar precios, en el caso que el petróleo se consolide arriba de 95 dólares el barril, que llevarían a que el precio por galón alcance entre los 35 y 38 quetzales. Entonces, el fondo podría desembolsar para poder compensar hasta 4.60 quetzales el precio del diésel.
"Lo bueno del mecanismo es que, también asumiendo que en su momento haya bajadas y subidas, más adelante se queda esto estable. Lo que pasa con el precio del diésel, principalmente, es que cuando los precios suben es que suben las tarifas de transporte, la canasta básica, pero luego cuando bajan, los precios no bajan de vuelta. Entonces, es un bien público el poder estabilizar los precios en una banda y que se mantengan entre 28 y 36, por ejemplo. De ahí, ya sea por utilizar el fondo de compensación o no", señaló.
Propuesta será presentada al pleno, mientras avanza análisis
De acuerdo con el entrevistado, la propuesta está siendo preparada y se compartirá hoy en el pleno. Indicó que todavía se tienen algunos detalles técnicos adicionales que se pueden discutir, pero por ahora urge avanzar en el tema ante la escalada de precios, para poder pasar a la fase de discutir "en un par de semanas" la norma, hacerla operativa y aprobarla con una asignación presupuestaria predefinida.
Estrada enfatizó que más que compensar el precio actual es trabajar ante lo que ocurre, pero con visión de futuro. Según sus palabras, no se quiere regresar al precio que se tenía hace dos semanas, sino quiere evitar lo que pasó en 2022 cuando los precios llegaron hasta Q45, para que, por el contrario, se mantenga en un rango de variación, pero que sea sostenible fiscalmente.
Mencionó que en países como Colombia, Chile y Costa Rica hay mecanismos similares de estabilización de precios por el tema del impacto que los cambios generan en la canasta básica y tarifas de transporte que, aunque luego haya reducciones, los valores se quedan arriba.