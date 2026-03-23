Transportistas protestan por alza en precios de combustibles

Los transportistas mantienen una jornada de manifestaciones este lunes, 23 de marzo, en diferentes carreteras del país como parte de las medidas de hecho implementadas para solicitar a las autoridades la búsqueda de soluciones ante el alza en el precio de los combustibles y que se resuelvan otras demandas relacionadas con el servicio que prestan.
Desde la semana pasada se anunció que se estaría llevando a cabo una masiva caravana que recorrería distintos puntos y se dirigiría hacia la Ciudad de Guatemala, específicamente frente a las sedes de los organismos Ejecutivo y el Legislativo.
Uno de los puntos donde se ha observado presencia de vehículos que se preparan para ser parte de esta protesta es el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva confirmó que decenas de vehículos de transporte de carga permanecen formando una fila y se preparan para iniciar con el recorrido, aparentemente a partir de las 08:30 horas.
Los tráiler y camiones portan globos rojos en su estructura. También algunos motoristas se han unido a los transportistas y, de igual forma, sus conductores colocaron en los manubrios los globos para mostrar que forman parte de este movimiento.
Por aparte, se reporta obstruido el carril derecho hacia oriente en el kilómetro 25 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de Mixco, Guatemala, debido a la aglomeración de vehículos que se desplazarán en caravana.
Bloqueos en carreteras
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que, hasta las 07:36 horas, se tenía reporte de dos puntos bloqueados en diferentes carreteras. Esto son:
Franja Transversal del Norte
- Km. 427 Cruce San Antonio, Raxruhá, Alta Verapaz.
RD-PET-11
- Km. 404 Cruce al Parque El Rosario, Sayaxché, Petén.
Peticiones de los transportistas
De acuerdo con la información difundida la semana pasada por la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos en su modalidad de Carga y Pasajeros (Unitransgua), que anunció las protestas para este día, las peticiones dirigidas al Gobierno de Guatemala y al Congreso de la República son las siguientes:
- Frenar el "abuso" del alza de los precios de los combustibles, ya que consideran que los altos costos obligan a subir el precio de la canasta básica.
- Reformar el Decreto 17-85 (Ley de Alcohol Carburante), que "obliga" a consumir la mezcla de Etanol con combustible, por considerar que se trata de una medida contraria y desproporcionada a la realidad nacional.
- Derogar el Decreto 45-2016, Ley para el fortalecimiento de la Seguridad Vial, por tratarse, en su opinión, de una norma inexacta, sin estudio técnico mecánico y por estar "mal redactada". Según los transportistas, la norma carece de fundamento legal concreto y establece disposiciones que el Gobierno no tiene capacidad de aplicar. Además, expusieron que lo que incluye esta ley ya está normado en el Reglamento de Tránsito.
- Que los diputados del Congreso se reduzcan el salario, pues mencionaron que "es una burla" para el pueblo que estén ganando 17 salarios mínimos mensuales (76 mil quetzales) más dietas y otros beneficios.
- Solicitar la renuncia del presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer, por no tomar medidas ante el aumento excesivo de los combustibles ni sancionar a los responsables. También por el alto salario (75 mil quetzales mensuales) que percibe.
- Solicitar la renuncia del viceministro de Transportes, Fernando Suriano, y el director de la Dirección General de Transportes, Mynor González, a quienes señalaron de ejercer amenazas y coacción contra el gremio y pretender restringir su derecho constitucional a la manifestación. Denunciaron que recibieron amenazas de los funcionarios de cancelar las líneas de transporte de todo el país.