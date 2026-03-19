Marcha de transportistas en Guatemala: Lunes 23 de marzo

La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos en su modalidad de Carga y Pasajeros (Unitransgua) anunció que el lunes 23 de marzo llevará a cabo una manifestación para hacer una serie de peticiones a las autoridades, principalmente enfocadas en el alza a los precios del diésel y la implementación de la mezcla de etanol con los combustibles, aunque se abordan también otros temas.
Según indicaron los transportistas, tendrán presencia a partir de las 05:00 de la mañana en las rutas principales de ingreso a la Ciudad de Guatemala provenientes de todos los departamentos del país. Desde ese punto, la "marcha de transporte", como la describieron, se dirigirá hacia el parque central, frente al Palacio Nacional y el Congreso de la República.
A través de un comunicado, expusieron que buscan ejercer su derecho de manifestación pacífica, con fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues consideran que sus peticiones no han sido escuchadas ni atendidas. Asimismo, denunciaron que han recibido amenazas de parte de integrantes del Ejecutivo y el Legislativo sobre repercusiones en su contra si hacen uso de sus derechos.
Ante ello, señalaron que ningún funcionario o empleado público es superior a los derechos constitucionales. "Tenemos derecho a ser escuchados y atendidos con respuestas concretas", enfatizaron.
Peticiones de los transportistas
De acuerdo con Unitransgua, las peticiones dirigidas al Gobierno de Guatemala y al Congreso de la República son las siguientes:
- Frenar el "abuso" del alza de los precios de los combustibles, ya que consideran que los altos costos obligan a subir el precio de la canasta básica.
- Reformar el Decreto 17-85 (Ley de Alcohol Carburante), que "obliga" a consumir la mezcla de Etanol con combustible, por considerar que se trata de una medida contraria y desproporcionada a la realidad nacional.
- Derogar el Decreto 45-2016, Ley para el fortalecimiento de la Seguridad Vial, por tratarse, en su opinión, de una norma inexacta, sin estudio técnico mecánico y por estar "mal redactada". Según los transportistas, la norma carece de fundamento legal concreto y establece disposiciones que el Gobierno no tiene capacidad de aplicar. Además, expusieron que lo que incluye esta ley ya está normado en el Reglamento de Tránsito.
- Que los diputados del Congreso se reduzcan el salario, pues mencionaron que "es una burla" para el pueblo que estén ganando 17 salarios mínimos mensuales (76 mil quetzales) más dietas y otros beneficios.
- Solicitar la renuncia del presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Bauer, por no tomar medidas ante el aumento excesivo de los combustibles ni sancionar a los responsables. También por el alto salario (75 mil quetzales mensuales) que percibe.
- Solicitar la renuncia del viceministro de Transportes, Fernando Suriano, y el director de la Dirección General de Transportes, Mynor González, a quienes señalaron de ejercer amenazas y coacción contra el gremio y pretender restringir su derecho constitucional a la manifestación. Denunciaron que recibieron amenazas de los funcionarios de cancelar las líneas de transporte de todo el país.