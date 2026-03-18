 Monitoreo: Combustibles superan los Q40 en algunos expendios
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Galón de combustible supera los Q40 en algunos expendios, según monitoreo

En el diésel se ha observado mayor impacto con respecto al alza de precios.

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El precio de los combustibles continúa siendo tema de atención en Guatemala y distintos países debido al impacto que ha tenido la crisis internacional en el mercado del petróleo. Las alzas en el valor de estos productos se han ido marcando desde hace algunas semanas y no se han detenido, por lo que las autoridades buscan alternativas para responder a esta situación.

Emisoras Unidas realizó un monitoreo este miércoles, 18 de marzo, en la Ciudad de Guatemala. Durante el recorrido por distintos expendios se pudo observar valores entre los Q37 y Q38 por galón de gasolina regular, mientras que la superior se encuentra entre los Q38 y Q39.

Con respecto al diésel, pese a que la cartera de Energía y Minas asegura que el precio promedio es de Q38, en varios puntos de venta se constató que ya supera los Q40 el galón de este producto. En la capital se registraron valores de Q40.69, mientras que en el interior se cotiza en hasta Q41 o Q42, de acuerdo con reportes obtenidos hasta este día.

Congreso analiza iniciativa para estabilizar precios del combustible

Los diputados trabajan en una propuesta de ley enfocada en subsidiar de cierta manera los combustibles y mitigar el impacto de la actual crisis internacional, pero también generar estabilización a largo plazo.

Aumentan operativos para vigilar la especulación

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el pasado lunes que su Gobierno aumentó los operativos para vigilar que no exista especulación con el precio de los combustibles ante la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

"Sabemos que muchas familias guatemaltecas están preocupadas por el impacto de la crisis mundial del petróleo, porque si los precios de los carburantes suben en los mercados externos, este dato se puede o no reflejar en la economía del hogar", indicó el mandatario en rueda de prensa.

Arévalo de León aseveró que por ello se mantiene un "estado constante de vigilancia" de los expendedores de combustibles, para "evitar que los cambios que puedan suceder se generen por la especulación de gente que se aprovecha de estas situaciones".

Debido a dicha posibilidad, el Gobierno ha aumentado la verificación de los precios por parte de los expendedores de combustibles.

De acuerdo a datos de diversas fuentes, en los últimos 10 días los precios de los combustibles en Guatemala han aumentado entre 0.90 y 1.30 dólares.

En la misma línea, Arévalo de León informó que el viernes pasado el Ministerio de Economía realizó 41 denuncias penales contra expendedores de combustibles ante el Ministerio Público (Fiscalía) por posibles casos de especulación.

Por su parte, la ministra de Economía guatemalteca, Gabriela García, recalcó que se efectúa actualmente un plan denominado "Centinela" con el que se han realizado revisiones en poco más de un centenar de estaciones de servicios de combustible para verificar los precios de la gasolina para vehículos.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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