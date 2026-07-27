Piden que Gianni Infantino rinda cuentas por sus vínculos con Trump

El Mundial 2026 suma una nueva controversia: el Congreso de EE. UU. busca interrogar a Infantino por los nexos de la FIFA con la administración Trump.

La relación entre la FIFA y la administración de Donald Trump quedó nuevamente bajo la lupa después de que un legislador demócrata estadounidense solicitara que el presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, comparezca ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. La petición busca revisar los vínculos entre ambas partes y determinar si existieron beneficios, acuerdos o posibles influencias indebidas de cara al Mundial 2026, que fue organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El congresista Jamie Raskin, representante demócrata por Maryland y miembro de alto rango del Comité Judicial, envió una carta a Infantino en la que exige a la FIFA entregar documentos sobre sus comunicaciones con Trump, su administración y la Organización Trump. Entre las solicitudes se incluyen registros de visitas a las oficinas del organismo en Miami y Nueva York, además de una lista de cualquier regalo, premio, pago, reconocimiento o beneficio entregado al presidente estadounidense, sus familiares o entidades relacionadas.

Infantino, FIFA y Trump bajo la lupa

La investigación se centra especialmente en una serie de movimientos de Infantino que han generado críticas internacionales. En los últimos meses, la FIFA otorgó a Trump un recién creado Premio de la Paz, trasladó parte de sus operaciones a un espacio en la Torre Trump de Nueva York y modificó la sede del sorteo del Mundial 2026, que pasó de Las Vegas al Centro John F. Kennedy de Washington, una institución cultural intervenida por aliados políticos del mandatario. La FIFA ha defendido que todas estas decisiones fueron tomadas de manera independiente y bajo criterios institucionales.

La polémica aumentó durante el torneo después de que Trump llamara personalmente a Infantino para pedir una revisión de la suspensión del futbolista estadounidense Folarin Balogun, quien había recibido una sanción que le impedía disputar un partido de eliminación directa. Poco después, la FIFA confirmó que el jugador podía participar, aunque el organismo aseguró que la resolución fue tomada sin intervención política. El caso provocó críticas de distintos sectores del fútbol europeo, que cuestionaron el principio de neutralidad de la institución.

Raskin también incluyó en su solicitud temas relacionados con las políticas de venta de entradas del Mundial 2026 y las investigaciones abiertas por fiscales generales de varios estados estadounidenses por posibles prácticas abusivas. El legislador cuestionó los precios variables, la creación de categorías premium y el incremento de costos de algunas entradas, al señalar que ciertos valores superaron ampliamente las cifras prometidas durante la candidatura norteamericana. Además, pidió información sobre las comunicaciones entre la FIFA y el Gobierno estadounidense en torno a estas prácticas comerciales.

Aunque actualmente los demócratas no tienen mayoría en la Cámara Baja y Raskin no cuenta con la autoridad para obligar a Infantino a declarar, la solicitud representa una advertencia sobre el nivel de escrutinio que podría enfrentar la FIFA si el partido recupera el control de la Cámara en las próximas elecciones legislativas. En ese escenario, Raskin podría asumir la presidencia del Comité Judicial y obtener facultades de citación.

La FIFA también enfrenta cuestionamientos por parte de representantes políticos europeos. Más de 70 legisladores del continente han pedido revisar la actuación de Infantino y su posible incumplimiento del principio de neutralidad política, especialmente después de la entrega del Premio de la Paz a Trump. Mientras tanto, la Federación Noruega de Fútbol anunció su intención de presentar una queja formal ante el organismo por el caso Balogun, sumando más presión sobre un presidente de la FIFA que, pese a ser el único candidato para las próximas elecciones, atraviesa uno de los momentos más cuestionados de su gestión.

Donald Trump y Gianni Infantino llevando el trofeo del Mundial 2026 - EFE

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