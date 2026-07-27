Gasolina E10 en Guatemala: disponibilidad desde agosto

Guatemala se prepara para un cambio significativo en su matriz energética. El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, anunció en conferencia de prensa que la gasolina E10 estará disponible para los consumidores en el país a partir del 22 de agosto.
El funcionario destacó que todos los registros, licencias y autorizaciones para la comercialización y transporte de este combustible ya están en regla, lo que representa un avance significativo en la operativización del proyecto.
El proceso de transición inició en junio y concluirá el 21 de agosto, permitiendo que desde el día siguiente se pueda suministrar gasolina E10 en las estaciones de servicio.
Consumidores podrán elegir tipo de gasolina
El ministro aclaró que los consumidores podrán elegir entre la nueva gasolina E10 y la gasolina sin mezcla, ya que solo una de las bombas dispensará el nuevo producto mientras las demás seguirán ofreciendo la opción tradicional. Esta decisión pone en manos del usuario la elección del combustible que quiere utilizar.
"La gasolina E10 estará disponible para suministro a partir del 22 de agosto, a través de la bomba de la gasolina regular. El resto de bombas de las gasolineras podrán continuar despachando gasolina sin mezcla. De esta forma será el propio consumidor quien opte en cada visita a la estación de servicio si usa la gasolina E10 o usa una que no sea E10", dijo.
Explica mezcla E10 y sus beneficios
El ministro señaló que se reemplazará un elemento actualmente empleado en la gasolina regular, rechazado por ley en Estados Unidos, por etanol, un biocombustible considerado más saludable y sustentable. Remarcó que esta medida tiene sustento técnico y administrativo, y surge del diálogo continuo tanto con consumidores como con actores de la cadena energética.
Barrios subrayó que el Ministerio a su cargo mantiene su compromiso de informar a la población sobre los beneficios de la E10 que, según aseguró, favorece tanto a los vehículos y la economía familiar como a la salud y el medio ambiente.
Recordó que estos argumentos a favor de la E10 ya han sido difundidos y que más de 60 países en el mundo utilizan este tipo de biocombustible. Además, instó a los ciudadanos a informarse únicamente en medios oficiales y utilizar el sitio www.E10.gob.gt, evitando caer en desinformación.