Erwin Barrios Torres: nuevo ministro de Energía y Minas

El Gobierno de Guatemala confirmó este jueves, 2 de julio, el nombramiento de Erwin Rolando Barrios Torres como titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en sustitución de Víctor Hugo Ventura Ruiz, quien pasará a ejercer como asesor presidencial para proyectos energéticos estratégicos.
Por medio de un comunicado, el Ejecutivo señaló que el exministro seguirá trabajando desde la referida posición para aportar su experiencia de más de 40 años en el sector energético en el cumplimiento de objetivos presidenciales. A la vez que recordó que el funcionario estuvo al frente de la cartera desde 2024.
Por aparte, detalló que Barrios Torres se desempeñaba como viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, pero se tomó la decisión de que pasara a ocupar el cargo de ministro para continuar atendiendo los distintos temas a cargo de la institución.
El nuevo titular del MEM tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito de proyectos de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica. También ha liderado políticas públicas y proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento del sistema energético guatemalteco.
Reciente cambio en el MEM
El MEM confirmó el pasado 15 de mayo que el viceministro del área Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Juan Fernando Castro, presentó su renuncia por motivos personales, tras dos años de ejercer el puesto en el que lideró proyectos e iniciativas. Hasta el momento, la cartera no ha anunciado quién asumirá el cargo.
El exfuncionario es ingeniero electricista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), posee una maestría en Energías Renovables, estudios en Japón sobre optimización de sistemas de transición, en Estados Unidos sobre planeación de sistema de generación y culminó un curso superior de negocio de distribución en Ávila, España. Además, cuenta con una trayectoria de 21 años en el ejercicio en el campo energético.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7