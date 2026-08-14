 Terremoto en Colombia: Cifra de muertos sube a 285
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Terremoto en Colombia: Cifra de muertos sube a 285

El terremoto de magnitud 7,4 deja, además, un total de 3 mil 975 heridos.

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Terremoto en Colombia, EFE
Terremoto en Colombia / FOTO: EFE
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La cifra de muertos por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además un total de 3 mil 975 heridos, 102 mil 262 personas de 45 mil 523 familias afectadas y 12 mil 828 viviendas destruidas.

La UNGRD detalló que la cifra de viviendas averiadas se redujo de 74 mil 873 a 73 mil 455 porque los equipos de ingeniería aún continúan haciendo una evaluación presencial del estado real de cada una de estas casas.

Asimismo, 2 mil 205 centros educativos presentan daños, 121 edificios colapsaron, 240 centros de salud fueron afectados, al igual que 44 puentes y 73 acueductos.

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Terremoto en Colombia - EFE

El terremoto, el más fuerte del país en lo que va del siglo, afectó a 15 de 32 departamentos, en especial al Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, todos en el centro, oeste y suroeste del país.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres explicó que hay 426 municipios colombianos que sufrieron algún daño por el terremoto, lo que equivale al 38 % de los 1.103 que componen el país.

Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda) y Quindío (Chocó) son las ciudades que suman más fallecidos y heridos como consecuencia del terremoto.

Las brigadas de búsqueda y rescate tanto nacionales como internacionales continúan trabajando a contrarreloj en las zonas afectadas y hasta el momento ya rescataron a 354 personas, según la UNGRD.

*Con información de EFE

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