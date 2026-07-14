 Concluye descarga del primer buque con etanol para implementar gasolina E10

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Concluye descarga del primer buque con etanol para implementar gasolina E10

La embarcación completó la descarga de un total de 23.798 barriles de alcohol carburante, informó la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla

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El buque completó la descarga de 3.000 toneladas métricas de etanol procedente de Estados Unidos., Captura de pantalla
El buque completó la descarga de 3.000 toneladas métricas de etanol procedente de Estados Unidos. / FOTO: Captura de pantalla
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El puerto de Santo Tomás de Castilla recibió el primer buque con 3.000 toneladas métricas de etanol procedente de Estados Unidos, un hito histórico que marca el inicio de la implementación de la gasolina E10 en Guatemala, informaron fuentes oficiales.

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) publicó en sus cuentas oficiales que la embarcación "Bonita Aki", que arribó a la costa del Atlántico el pasado 10 de julio, completó la descarga de un total de 23.798 barriles (unos 999.518 galones) de alcohol carburante, que servirá para ejecutar el plan gubernamental de mezclar un 10 % de etanol con un 90 % de gasolina fósil.

El programa de mezcla de gasolina y etanol (E10) responde al Acuerdo de Comercio Recíproco que Guatemala firmó con Estados Unidos el pasado 30 de enero, mediante el cual la nación centroamericana quedó eximida de un arancel general del 10 % en el mercado estadounidense a cambio de impulsar los biocombustibles y comprometerse a adquirir hasta 50 millones de galones de etanol norteamericano anuales.

Según las estimaciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Guatemala requiere una demanda anual de cerca de 100 millones de galones de etanol para abastecer el parque vehicular con la nueva mezcla.

Para garantizar el suministro y cubrir la demanda proyectada, el MEM detalló a que se tiene prevista una tendencia promedio de arribo de dos buques por mes, un flujo logístico que podría variar dependiendo del volumen de alcohol carburante que se transporte en cada embarque.

El periodo de mezcla regulada comenzó el 30 de junio y finalizará su etapa de acoplamiento el próximo 21 de agosto, fecha en la que el combustible estará disponible en todas las estaciones de servicio bajo la gestión de cinco empresas distribuidoras autorizadas, según explicaron a la agencia fuentes ministeriales.

"Se tiene estimado que el precio del galón de combustible tenga una reducción de precio, empezando porque el etanol no paga el Impuesto a la Distribución de Petróleo", señaló la Unidad de Comunicación Social de la cartera energética, que añadió que este producto estabilizará los precios locales ante la volatilidad geopolítica del crudo.

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Vía EFE

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