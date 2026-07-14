 Transportistas piden plan de contingencia sobre combustibles

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Transportistas piden al Gobierno activar plan de contingencia ante posible alza de combustibles

Las gremiales advierten que un incremento en los precios de los combustibles tendría efectos en cadena sobre el costo de bienes y servicios.

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Foto ilustrativa de archivo.
buses-extraurbanos-emisoras-unidas / FOTO:
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Las gremiales del transporte extraurbano de pasajeros hicieron pública una carta abierta dirigida al presidente de la República, Bernardo Arévalo, en la que expresan su preocupación por el impacto que podría tener un incremento en los precios internacionales del petróleo sobre la economía guatemalteca.

En el documento, difundido este martes 14 de julio, las organizaciones señalan que el reinicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en el Estrecho de Ormuz podrían provocar un aumento en el precio del crudo, situación que, afirman, representa un riesgo para Guatemala debido a que el país depende de la importación de combustibles.

Los transportistas advierten que un incremento en los precios de los combustibles tendría efectos en cadena sobre el costo del transporte, los alimentos, los medicamentos, la energía eléctrica y otros bienes y servicios, afectando especialmente a las familias de menores ingresos y a las pequeñas y medianas empresas.

"Sabemos que el aumento en el precio de los combustibles no es solo un problema de los expendedores, es el detonante que encarece todo: el flete, la tortilla, el tomate, la medicina, la energía eléctrica, etcétera", expresaron.

Reportan nuevo incremento en los precios de los combustibles

Según un sondeo en varios expendios, el precio de la gasolina superior asciende a más de Q39.00.

Piden plan de contingencia

Ante este escenario, las gremiales solicitaron al Ejecutivo implementar de forma inmediata un Plan Nacional de Contingencia para mitigar el impacto de un eventual aumento en los combustibles, argumentando que una respuesta preventiva sería menos costosa que atender las consecuencias económicas y sociales posteriormente.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno para actuar con prontitud y evitar que una nueva crisis internacional se traduzca en mayores niveles de inflación, desempleo e inconformidad social.

La carta fue suscrita por la Junta Directiva de GRETEXPA, en representación del gremio del transporte extraurbano de pasajeros, y concluye con un llamado al diálogo y a la adopción de medidas que contribuyan a proteger la estabilidad económica del país.

Sin nuevo subsidio

El ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios, acudió este martes a una citación en el Congreso, donde fue consultado con respecto al tema de los combustibles, que en los últimos días han mostrado alzas en los precios tras concluir el subsidio temporal que se aplicó a estos productos.

El funcionario afirmó que desde esa cartera no se plantea un nuevo apoyo de ese tipo. Asimismo, informó que con la entrada en vigencia de la mezcla de etanol los precios podrían disminuir hasta en Q1.50 por galón.

* Con información de Juan Carlos Chanta y Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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