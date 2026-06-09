MEM anuncia nueva fecha para implementar mezcla de etanol en combustibles

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó este martes, 9 de junio, que se definió una nueva fecha para la implementación de la mezcla del etanol en combustibles. Además, explicó las razones por las cuales se tomó esta decisión, pues inicialmente estaba previsto que ocurriera el 30 de junio de 2026.
El titular de la cartera, Víctor Hugo Ventura, dijo que será el 21 de agosto del presente año, y explicó que esto obedece al proceso de transición para la aplicación del etanol. También señaló que intensificarán la difusión de información a la población sobre los beneficios.
La gasolina E10 es un tipo de combustible que mezcla 90 % de gasolina y 10 % de etanol, un biocombustible producido a partir de materias primas agrícolas como la caña de azúcar o el maíz. El etanol funciona como un oxigenante que mejora la combustión y sustituye aditivos más contaminantes en la gasolina.
En Guatemala, esta mezcla comenzará a implementarse como parte de una medida impulsada por el MEM para modernizar los combustibles, reducir emisiones y mantener los estándares técnicos de calidad en las gasolinas que se comercializan en el país.
Gobierno aclara dudas
El anuncio sobre el uso de la mezcla del 10% de etanol en la gasolina es una medida por medio de la cual las autoridades guatemaltecas han manifestado su compromiso con la transición energética al contar con una matriz en pro del respeto del ambiente. Sin embargo, el tema ha generado múltiples dudas en los propietarios de vehículos, por lo que el Gobierno amplió detalles del tema.
El viceministro del área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, explicó hace algunas semanas durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura que la referida medida ha sido "atacada" con mucha desinformación.
Aseguró que la calidad de la gasolina que se comercializa en el país está garantizada, pese a la incorporación de etanol en la mezcla, y llamó a la población a mantener la tranquilidad. "Están sembrando terror de que se van a descomponer los carros. Eso es falso", enfatizó.
Barrios explicó que los vehículos y motores que actualmente funcionan con gasolina continuarán operando sin inconvenientes después de que entre en vigor la mezcla con etanol.
El funcionario detalló que el etanol actúa como un oxigenante en la gasolina y sustituye a otro componente que, según indicó, es cancerígeno y perjudicial para el ambiente. En ese sentido, reiteró que no debería existir preocupación entre los consumidores, siempre que se mantenga la calidad del combustible que se distribuye en el país.